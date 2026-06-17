En pleno centro de una de las naves almacén de la Fábrica de Armas de la Vega, tres brazos robóticos industriales llamaban la atención de los visitantes. Uno de ellos era Manuel Orozco, que en ese momento se hallaba hablando con uno de los responsables de Valper Automatización, los productores de la tecnología. "Me llaman mucho la atención", comenta el colombiano y físico de profesión que está buscando nuevas salidas laborales en Asturias, pero no de cualquier manera, porque su futuro trabajo tiene que cumplir un requisito: "Lo que quiero saber es si me voy a divertir", afirma Orozco con una sonrisa y asegurando que "no me metí en esto por dinero, sino por pasarlo bien".

Este chico fue uno de los 2.200 inscritos que pasan este miércoles por el antiguo complejo fabril de la defensa para asistir a la feria de empleo "Fábrica de futuro". La cita laboral congregó en el espacio a stands de más de 30 empresas regionales de cinco sectores -metal, automoción, comercio, hostelería y transporte- gracias a la unión de fuerzas de la Cámara de Comercio de Oviedo y el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) para cubrir dos frentes: el de oportunidades y "formación" para los demandantes de empleo y el de las "demandas de talento" de las empresas.

Robots, realidad virtual y la búsqueda de salidas laborales protagonizan en Oviedo la feria de empleo "Fábrica de Futuro" / Miki López

Volviendo pie de feria, el colombiano quiso diferenciar este tipo de robótica, industrial, una disciplina para la que le habilitará el máster en ingeniería que tiene en mente hacer, de lo que "muchos piensan" cuando escuchan el término, que son "robots chinos dando brincos", antes de volver a sumergirse en la animada conversación que mantenía con Jorge Pascual, ingeniero de la empresa, que junto a su colega de profesión Pablo Salinas se dedicaban a informar a los curiosos.

"Tenemos un robot industrial puro, que en formatos grandes en un montón de líneas de producción; el pequeño, hecho cien por cien de piezas de LEGO, que es un robot para formación, y, por último, el robot colaborativo que trabaja con el operario y si detecta contacto con una persona se para", explicó este último sobre los diseños que la compañía de este sector, que "ahora mismo está en auge".

"Ya no competimos con empresas asturianas, estamos compitiendo a nivel mundial; si no lo fabricamos nosotros, lo van a hacer los chinos", manifestó Salinas en el seno de la feria, que pusieron de largo la directora general del Sepepa, Begoña López, y el tesorero de la Cámara ovetense, José Ángel García.

López catalogó a la feria de "éxito", dado el volumen de inscritos registrados y en la que sectores "muy interesantes" pueden "mostrar es su presente y también su futuro". "Ofrecen oportunidades de empleo y lo que estamos haciendo hoy es justamente poner en contacto a la ciudadanía con los propios sectores" agregó. García insistió en las "cinco formas" diferentes de ver el mercado de trabajo que se dieron a conocer en La Vega y en la visión de la Cámara de hacer un certamen "distinto", a través de múltiples "actividades, charlas, espacios interactivos, realidad virtual y muestras de todo tipo".

Diversos intereses

De regreso al metal, sin robots de por medio, un área profesional que es habitual que despierte interés es la soldadura. En este caso, un puñado de alumnos del Taller de Soldadura por Arco Bajo que se imparte en el CIFP de Cerdeño, en el Polígono del Espíritu Santo, se agolpaban ante el simular de esta labor de Seawery Belding. "No lo había probado en mi vida. La verdad es que se acerca bastante al proceso real. Tanto el pulso, como mantener un cordón sostenido... la posición de soldar es igual. Está muy bien, muy acertado", sostuvo el estudiante Rodrigo Pissano, que acababa de dejar sobre la mesa los distintos artefactos de la inmersión virtual, que era dos varillas con códigos QR y una máscara protectora con una cámara en su interior para desarrollar el proceso en primera persona.

En cuanto a la búsqueda de empleo, el chico, que está interesado "únicamente" en la soldadura, dejó "varios currículums" en empresas del metal, con las que mantuvo diversas charlas con los responsables. La impresión que se llevó fue una "muy agradable y cómoda", en sentido personal y de la facilidad que da el tener a muchas compañías concentradas en la misma ubicación. "Me parece una buena oportunidad para tener contacto directo con ellas las empresas; dejas un currículum, charlas cinco minutos, una primera impresión... es casi como una pequeña entrevista bastante informal, pero es una oportunidad", valoró.

Con una oportunidad laboral ya asegurada estaban varios chicos de la Escuela-Taller de San Martín del Rey Aurelio Joel Moreno, Roberto Hernández y Diego Arnanz. Los tres realizan tres meses de prácticas en este centro donde les enseñan por pormenores del trabajo de la construcción, desde como hacer cemento a colocar baldosas o bordillos. "Una vez concluido, nos hacen un contrato para trabajar y tener un poco de experiencia para el día de mañana", comentaron los muchachos sobre este programa que se impulsa desde el Sepepa. Los tres jóvenes, de en torno a los veinte años, tenían claro que quieren encaminar sus pasos hacia este sector.

"Ha habido gente que ha salido con contrato de este plan y nos lo estamos currando mucho", afirmó el trío, que en la feria había despertado su interés un stand de mecánica y también alguno del transporte, porque justamente en ese momento se encontraban en el del Grupo Alsa.

Levantando la vista desde allí, estaban las empresas de automoción. La aplicación de la realidad virtual para formar a especialistas en pintura, corte, lijado, pulido o, incluso, a como usar un extintor, era una de las exhibiciones más visuales y corría a cargo de Immersive Oasis. "Estamos colaborando con ASPA en el sector del automóvil y el ahorro de costes es brutal: no hay que quemar un árbol real, ni descargar un extintor con lo tóxico que es, y en el pintado ahorras material y puedes practicar las veces que quieras sobre diferentes piezas del vehículo", fue como vendió las bondades del sector Iván Ordóñez, uno de sus fundadores.

Por último, pero no menos importante, los hosteleros también tuvieron presencia y mucho que decir. Además de la patronal Otea, que montó un área donde se impartían charlas y otras actividades, por allí se dejó ver, entre otros, Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Sidrerías de Gascona y dueño de "El Ferroviario". "Asturias es una comunidad emergente en el sector del turismo y necesitamos muchísima gente en hostelería", aseveró Caramés, para quien su profesión está "como todas", en la lucha por "hacerse más atractiva" como pueden ser los "horarios dinámicos".

"La juventud demanda tiempo libre; antiguamente ofrecías un trabajo indefinido y era lo máximo, ahora la primera pregunta de toda la juventud es: '¿Qué horarios hay?', y ya no hay el mantra del dinero", remató el sidrero, mientras los visitantes seguían aventurándose, a su puesto y otros, en busca de hacerse un hueco en el mercado laboral.