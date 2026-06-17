El Tabularium Artis Asturiensis: el gran tesoro patrimonial que espera una solución cuando está a punto de cumplir 80 años

Joaquín Manzanares dejó a sus cinco hijos una herencia que, en definitiva, era para todos los asturianos: el Tabularium Artis Asturiensis. En el Prao Picón se conservan decenas de miles de fotografías, planos, notas y documentos, además de piezas de enorme relevancia para comprender la historia de la región. La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, acaba de anunciar la creación de un grupo de trabajo en el que participarán los descendientes del que fue cronista de Asturias y los responsables de Patrimonio Cultural, con el objetivo de estudiar las condiciones de una posible cesión o transmisión de los fondos.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que la familia mantiene conversaciones con el Principado. El Tabularium celebrará el año que viene su octogésimo aniversario y Francisco Manzanares cree que este es el momento idóneo para que por fin se cierre la cesión de este patrimonio al Principado. «Cuanto antes se haga, mejor para que lo disfruten todos los asturianos al ser un centro importantísimo de datos». Por el momento, el grupo de trabajo aún no se ha constituido y Manzanares afronta estas nuevas reuniones con escepticismo. «Si el Tabularium está a punto de cumplir ochenta años, setenta llevamos pidiendo que pasen al Principado».

En esta ocasión, las conversaciones se iniciaron a raíz de una visita que la consejera de Cultura hizo al Tabularium. Justo después, remitió una carta a la familia proponiendo la creación de un grupo de trabajo, en el que también participará el director general de Patrimonio, Pablo León, con el fin de analizar los pasos concretos que deben darse. Gutiérrez insistió en que cualquier fórmula deberá estudiarse dentro del marco legal y con especial atención al mantenimiento unitario de los fondos, una preocupación que, según recordó, siempre estuvo presente en la voluntad de Manzanares. De igual forma, Gutiérrez destacó el carácter «híbrido» de este centro de investigación, que no encaja plenamente ni en la categoría de museo público ni en la de colección privada al uso. Señaló que fue concebido con una lógica de preservación de bienes que, en muchos casos, corrían el riesgo de desaparecer. A ese fondo material se suma un trabajo de campo de gran alcance, con investigaciones en más de 800 parroquias asturianas y la recopilación de un volumen ingente de información documental, gráfica y arqueológica.

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Otro de sus fondos destacados es el epígrafe dedicado a Octavio Augusto, fechado en el año 9 después de Cristo, una pieza de 2.700 kilos considerada de gran importancia histórica. También sobresale la portada de la desaparecida iglesia de San Juan de Oviedo, derribada a principios del siglo XX y una de las escasas muestras del románico vinculadas a la ciudad. La colección incluye asimismo una virgen gótica del siglo XIV procedente del monasterio de Belmonte, que permaneció oculta durante años en un hórreo, dentro de un saco, hasta que la familia que la custodiaba decidió desprenderse de ella tras tres décadas de espera por parte de Manzanares. A estos bienes se suman la cabeza de un Cristo, réplica de la del Calvario de la Cámara Santa; una estela discoide procedente de Cabañaquinta; la que está considerada la campana más antigua de Asturias, anterior incluso a la Wamba de la Catedral de Oviedo y procedente del monasterio de Corias; y un capitel del palacio de Alfonso II hallado en las excavaciones de la calle Schultz, en Oviedo.