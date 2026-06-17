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Los vecinos amenazan con manifestarse tras el último incendio de Almacenes Industriales (Oviedo)

Los residentes en Ciudad Naranco exigen el derribo de las naves en estado de abandono porque contienen amianto, "un material cancerígeno", y suponen un peligro al poder venirse abajo

La nave que ardió en el último incendio de Almacenes Industriales.

La nave que ardió en el último incendio de Almacenes Industriales. / Miki López / LNE

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Félix Vallina

Félix Vallina

El incendio registrado el pasado lunes en una de las naves abandonadas de la calle Almacenes Industrial, el enésimo en los últimos años, ha vuelto a provocar que los vecinos echen chispas. La presidenta de la asociación Activa Ciudad Naranco, Marisa Álvarez, adelantó ayer que los residentes en este barrio de la ciudad están dispuestos a manifestarse si el Ayuntamiento no toma cartas en el asunto y acomete cuanto antes el derribo de este tipo de inmuebles en desuso.

Los vecinos alertan de dos peligros principales: la presencia de amianto, un material cancerígeno que se puede dispersar en caso de incendio o deterioro, y el riesgo de derrumbe de unas edificaciones cada vez más degradadas. «No vamos a esperar a que ocurra una desgracia. Llevamos años avisando y exigimos una actuación urgente», señala Álvarez.

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La asociación ha remitido escritos tanto al Ayuntamiento de Oviedo como al Principado para reclamar una evaluación de los riesgos sanitarios y ambientales derivados de la situación de las naves de Almacenes Industriales. En su petición, Activa Ciudad Naranco advierte de que muchas de estas edificaciones fueron levantadas en una época en la que era habitual el uso de materiales con amianto, especialmente en cubiertas y placas de fibrocemento. El último incendio, sostienen, ha reavivado la preocupación por la posible liberación de fibras peligrosas y otros contaminantes.

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Al Ayuntamiento le solicitan, además, una inspección urgente de la zona y acceso a la información pública y ambiental sobre el censo municipal de instalaciones con amianto, así como el calendario previsto para su retirada. La entidad vecinal quiere saber si las naves de Almacenes Industriales figuran en ese inventario, qué informes técnicos existen y qué actuaciones se han realizado tras los incendios registrados en el ámbito.

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