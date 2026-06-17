La zona azul de Oviedo recauda más que nunca pese a la caída del número de usuarios: este es el motivo

La zona azul de Oviedo nunca había recaudado tanto. El servicio de estacionamiento regulado cerró 2025 con unos ingresos de 3.437.505,95 euros, la cifra más alta desde que existen registros. El dato resulta especialmente llamativo porque llega acompañado de una tendencia aparentemente contradictoria: la ocupación media de las plazas se situó en el 52%, el porcentaje más bajo de los últimos años. Como las tarifas permanecieron sin cambios durante el ejercicio, la explicación apunta a un fenómeno cada vez más visible en las calles de la ciudad. Los vehículos permanecen más tiempo estacionados y la rotación disminuye, justo en sentido contrario a uno de los principales objetivos para los que fue concebida la ORA: garantizar una elevada disponibilidad de plazas para favorecer estancias de corta duración.

La memoria anual del servicio refleja un incremento de la recaudación respecto a 2024, cuando los ingresos alcanzaron los 3,39 millones de euros. De los más de 3,4 millones obtenidos el pasado año, 3,1 millones llegaron directamente de la zona azul, que continúa siendo el principal soporte económico del sistema.

Sin embargo, la lectura de los indicadores de uso revela una realidad distinta. En 2017, la ocupación media de pago alcanzaba el 70%. Ocho años después, el porcentaje ha descendido hasta el 52%. La caída implica necesariamente que las plazas están siendo utilizadas durante períodos más prolongados. Si los precios son los mismos y se recauda más dinero con una ocupación menor, la consecuencia lógica es que los conductores permanecen más tiempo y generan tickets más caros.

La dinámica ya había sido detectada en los estudios previos para la revisión del sistema. El Plan de Movilidad señala que numerosos usuarios utilizan la zona azul durante períodos superiores a los inicialmente previstos, llegando incluso a encadenar varios tickets consecutivos. Esta situación reduce la rotación y dificulta que quienes necesitan realizar una gestión rápida encuentren una plaza.

Actualmente, Oviedo dispone de 2.704 plazas reguladas, de las cuales 2.292 corresponden a la zona azul y 412 a la zona verde. La red cuenta además con 142 parquímetros repartidos por la ciudad. El coste anual del servicio ascendió a 1,29 millones de euros, mientras que cada plaza generó una recaudación media de 1.270 euros.

Otro de los cambios que refleja la memoria es el avance constante del pago digital. La aplicación móvil concentró ya el 59,82% de los ingresos, consolidándose como el canal preferido por los usuarios y desplazando progresivamente al parquímetro tradicional.

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Con estos datos, el Ayuntamiento trabaja en definir el futuro contrato de la ORA. El Plan de Movilidad propone crear cuatro áreas diferenciadas —roja, azul, verde y amarilla—, nuevas tarifas adaptadas al tiempo de estancia y precios vinculados al nivel de emisiones de los coche. El objetivo es adecuar el servicio a la Zona de Bajas Emisiones y corregir una tendencia que, aunque dispara la recaudación, evidencia una pérdida progresiva de la rotación.