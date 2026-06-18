Alma Gráfica 2006 explora este fin de semana las novedades del grabado contemporáneo

El Palacio de Congresos y Exposiciones del Calatrava será el epicentro desde este viernes de la Feria Internacional del Grabado, Alma Gráfica 2026, una cita que se consolida en el calendario cultural de Oviedo al llegar a su novena edición.

La amplia programación incluye actividades diversas, que van desde exposiciones con visitas guiadas a talleres con sesiones para todos los públicos a la entrega de los Premios Fundación CIEC, que pondrán el broche a la feria del arte del grabado contemporáneo.

Alma Gráfica 2026 permitirá explorar desde hoy y hasta el próximo domingo las novedades del panorama del grabado, ya que servirá de punto de encuentro para artistas, galerías y amantes del arte gráfico.

Las exposiciones serán uno de los platos fuertes del programa. El artista plástico ovetense Iyán Castaño, ganador del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas, presentará una muestra de gráfica expandida con la Galería Arancha Osoro. Alma Gráfica también ha reunido para esta novena edición una Exposición Colectiva Homenaje a Oviedo, que consistirá en un recorrido visual por la ciudad a través del grabado. Además, Teresa Hermida expondrá «People Kissing» con la Galería 451.

U no de los elementos singulares que caracteriza a la Feria Internacional del Grabado es la apuesta por la participación activa del público, a través de una oferta de talleres y actividades complementarias. Habrá un taller de exlibris con la Escuela de Arte de Oviedo, dirigido a mayores de 18 años; talleres de serigrafía a cargo de Verónica Ledo, con sesiones, por un lado, para niños de edades comprendidas entre los seis y los doce años, y por otro, para asistentes de doce años en adelante, ambas con un máximo de diez plazas.

Además, el Estudio Pablode Lillo impartirá un taller de gráfica expandida, abierto a participantes de seis años en adelante, con un máximo de quince plazas. Tanto las exposiciones como los expositores participantes tendrán visitas guiadas.

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La jornada final de la feria, el domingo, contará con una conferencia del gestor cultural Pedro Galilea titulada «Gráfica Expandida) a partir de las doce del mediodía, justo antes de la entrega de los premios Fundación CIEC-Alma Gráfica 2026. n