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Amplia lista de espera en las escuelinas carbayonas: 764 bebés no consiguen plaza

Oviedo admite a 304 nuevos alumnos en las escuelas infantiles municipales para el próximo curso

La escuelina de Montenuño.

La escuelina de Montenuño. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Amplia lista de espera en las escuelinas carbayonas. En concreto, 764 bebés se quedaron sin plaza, según los resultados del proceso de matrícula puesto en marcha por la concejalía de Educación, liderada por Lourdes García. La cifra evidencia la fuerte demanda existente en la etapa de 0 a 3 años, un servicio clave para la conciliación de las familias y para facilitar la incorporación de los menores a un entorno educativo desde sus primeros años de vida.

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La mayor presión se concentra en el tramo de 1 a 2 años, donde hay 418 niños pendientes de plaza. Le sigue el grupo de 2 a 3 años, con 252 solicitudes en espera, mientras que en el nivel de 0 a 1 años la lista asciende a 94 menores. Estos datos reflejan que la demanda supera ampliamente la oferta disponible, especialmente en las edades intermedias del primer ciclo de Infantil, donde muchas familias buscan una plaza pública que les permita compatibilizar la crianza con sus obligaciones laborales.

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El proceso de matrícula se cerró con 304 nuevos alumnos admitidos para el próximo curso en las escuelinas Colloto, La Corredoria, Dolores Medio, Florida, María Balbín, Montenuño y Rubín. Esta cifra corresponde a las nuevas incorporaciones y no incluye a los menores que ya estaban escolarizados en cursos anteriores y que continuarán en los centros. Ahora, el Ayuntamiento pondrá en marcha el proceso de matriculación de los menores admitidos. Las familias deberán presentar toda la documentación ante los centros en los días señalados en las bases. Entre los documentos requeridos figuran dos fotografías tamaño carnet y otra de un formato algo mayor. De igual forma, deberán aportar el libro de vacunaciones y una fotocopia del DNI de los progenitores.

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