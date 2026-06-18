El Centro Asturiano comienza la celebración de su centenario: "Queremos que sea algo de todos los ovetenses"

"Una celebración para todos los ovetenses y todos los asturianos", así resumió Gerardo Martínez lo que será el centenario del Centro Asturiano, institución de la que es presidente, en el acto de inauguración del programa de actividades del aniversario. Una exposición de objetos y fotografías históricas, un encuentro con otros centros asturianos o la plantación de un bosque por los socios son algunas de las iniciativas que incluirá la programación, que se estrena con una página web para informar al público sobre los actos del centenario y un nuevo logotipo que acompañará al escudo del club a lo largo del año.

Del cumplimiento de los cien años da fe la escritura de compraventa de la finca en la que actualmente se encuentra el club, que entonces figuraba como la delegación en Oviedo del "Centro Asturiano de La Habana", cuya autorización notarial data del 5 de julio de 1927. Precisamente, la intención de la junta directiva es organizar el 5 de julio el acto central del centenario, al que está invitado su presidente de honor, el rey Felipe VI. "Hemos hecho llegar una invitación a la Casa Real, aunque por motivos de agenda no sabemos si podrá asistir", apuntó Nuria Vallina, coordinadora del centenario. El monarca tiene un vínculo especial con el club ovetense: "Le propusimos pasar el título honorífico a la Princesa de Asturias, pero dijo que él era el presidente de honor 'siendo rey o no siendo rey'", afirmó Gerardo Martínez. Además, se está planteando la solicitud del título de Real Centro Asturiano, aunque la vía formal aún no está clara.

A lo largo del año serán muchas las actividades que darán cuenta de los festejos del centenario: la elaboración de un libro que reúna los hitos de la historia del Centro, una fiesta de temática cubana tras la tradicional marcha a Covadonga, un concierto en el Campoamor, un encuentro con otros centros asturianos, eventos deportivos, actos solidarios y otros muchos que aun están por venir. "Queremos organizar algo que vaya más allá de la progrmación interna, una celebración abierta", explicó Nuria Vallina. Los interesados podrán informarse de la programación completa a través de la página web que habilitará el Centro, de acceso libre para el público general. "Aún queda mucho por contar y lo mejor del Centro Asturiano está aún por llegar", concluyó la coordinadora.

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La imagen más visible del centenario será el nuevo logotipo, formado por el símbolo del infinito. "El Centro Asturiano es sempiterno, tiene un principio pero no tendrá fin", explicó Pedro Suárez, autor del diseño. El logo "acompañará al escudo durante el año del centenario, pero no lo sustituye", añadió. Aunque aún se desconocen las fechas de los distintos actos que tendrán lugar a lo largo del año, sí se conoce la del concierto del centenario, que tendrá lugar el 15 de marzo en el Teatro Campoamor, a cargo de Oviedo Filarmonía. También la de la plantación de un bosque por los socios del club, el 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de los Bosques. "La celebración del centenario del Centro Asturiano es también la celebraión de la propia historia de Oviedo", apuntaba el presidente.