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La Escuela de Música llena la plaza de Porlier para cerrar su aniversario

La plaza de Porlier se llenó de músicos aficionados y estudiantes para celebrar el aniversario del centro educativo con un concierto al aire libre

Los músicos tocando en la plaza Porlier.

Los músicos tocando en la plaza Porlier. / Mario Canteli / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Escuela Municipal de Música de Oviedo «María Teresa Prieto» puso ayer el broche de oro a la programación organizada con motivo de su trigésimo aniversario. Bajo el lema «Ven a tocar con nosotros» , la plaza de Porlier se llenó de estudiantes, músicos aficionados y todas aquellas personas que toquen algún instrumento a participar en este encuentro musical al aire libre. Cada uno de ellos llevó un instrumento y la organización facilitó las partituras necesarias para interpretar de forma conjunta las obras seleccionadas. En la imagen, un momento de la actuación.

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