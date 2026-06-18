La Escuela de Música llena la plaza de Porlier para cerrar su aniversario

La Escuela Municipal de Música de Oviedo «María Teresa Prieto» puso ayer el broche de oro a la programación organizada con motivo de su trigésimo aniversario. Bajo el lema «Ven a tocar con nosotros» , la plaza de Porlier se llenó de estudiantes, músicos aficionados y todas aquellas personas que toquen algún instrumento a participar en este encuentro musical al aire libre. Cada uno de ellos llevó un instrumento y la organización facilitó las partituras necesarias para interpretar de forma conjunta las obras seleccionadas. En la imagen, un momento de la actuación.