Dos importantes barrios de Oviedo estrenan nueva imagen tras la rehabilitación de 132 viviendas: las mejoras beneficiarán a otros 120 pisos

El cambio ya es más que visible en Ventanielles y Guillén Lafuerza. Donde antes había fachadas a las que se les notaba el paso del tiempo, con ventanas de madera y desperfectos, ahora hay edificios más eficientes, renovados en blanco y negro, con balcón para tendederos y nuevos cerramientos.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, visitó ayer junto al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, la rehabilitación de 132 pisos, una actuación que ha supuesto una inversión de 4 millones de euros. El 80% de esta cantidad fue sufragado con fondos europeos y el 20% restante corrió a cargo de las arcas municipales.

Además, el Ayuntamiento ya tiene en marcha la segunda fase de rehabilitación, que permitirá la mejora de otras 120 viviendas en la zona este de la capital asturiana.

Canteli destacó durante el recorrido el cumplimiento de uno de sus compromisos electorales: la regeneración de los barrios, que ha supuesto un cambio radical en todos los aspectos. Las estimaciones del Ayuntamiento apuntan a que, en el mejor de los casos, los inquilinos podrán alcanzar hasta un 60% de ahorro en las facturas de luz, calefacción y agua. Estos trabajos también permiten la retirada del amianto de los edificios.

La actuación supone, además, una nueva estética en los alrededores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) gracias a una inversión que se ejecutó dentro de plazo. Las obras debían estar finalizadas antes del día 30.

Por su parte, Zapico puso el acento en la colaboración institucional, pese a la diferencia de signo político entre el Ayuntamiento, con el PP al frente, y el Principado, gobernado por la coalición del PSOE e IU-Convocatoria por Asturias.

«Todo es posible cuando dos administraciones se empeñan en entenderse y en poner todo para que las condiciones materiales de la gente humilde que vive en barrios como este sean mejoradas», señaló el consejero. De igual forma, calificó como una satisfacción ver cómo empieza a dar sus frutos la inversión y el programa de rehabilitación de vivienda. «Continuaremos con estas mejoras integrales y yo creo que todas estas actuaciones son una gran noticia», añadió.

Cuesta concretó que en esta primera fase se actuó en 120 viviendas de Guillén Lafuerza y otras 32 de Ventanielles. La siguiente fase también beneficiará a estos mismos barrios. «Esta actuación va acompañada de la regeneración del entorno y, en este primer momento, nos hemos centrado en los alrededores del Palacio de los Deportes», explicó. En los próximos meses, la mejora de las calles continuará por Guillén Lafuerza.

Siete décadas de antigüedad

De esta forma, los pisos construidos hace siete décadas para acoger a obreros procedentes de la zona rural se actualizan, después de que los edificios se hubieran quedado desfasados. Fueron levantados con materiales de gran calidad, pero el paso del tiempo ha hecho mella. La humedad es uno de los muchos problemas que presentan.

Noticias relacionadas

Además, a lo largo de este tiempo, no han sido objeto de grandes mejoras. Sus inquilinos son ovetenses con recursos limitados, sin que su economía les permita acometer grandes obras.