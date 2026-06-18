El mercado que tendrá lugar en Oviedo y que rendirá homenaje a Gaudí: habrá artesanía, gastronomía y cultura

El Mercado Artesano y Ecológico regresa este fin de semana a la Plaza Porlier con una edición especial dedicada al universo creativo de Antoni Gaudí. La cita, que se celebrará los días 20 y 21 de junio, reunirá en pleno centro de Oviedo propuestas de artesanía, gastronomía, sostenibilidad y actividades participativas dirigidas a vecinos y visitantes.

La edición de junio del mercado tomará como referencia la obra del arquitecto catalán, uno de los grandes referentes del modernismo, cuya creatividad estuvo marcada por la naturaleza, el color y las formas orgánicas. A partir de esa inspiración, el mercado ofrecerá distintas experiencias pensadas para acercar al público a los procesos artesanales y creativos de una forma lúdica y accesible.

Entre las actividades previstas destaca un taller de estampación inspirado en Gaudí, que se celebrará el sábado en dos turnos, a las 12.00 y a las 17.00 horas, con inscripción previa. El domingo, la programación continuará con una demostración de trencadís, la característica técnica decorativa popularizada por Gaudí, así como con el taller infantil “La salamandra de Gaudí”, dirigido a los más pequeños.

El mercado abrirá sus puertas tanto el sábado como el domingo en horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas, aunque el domingo el cierre se adelantará a las 20.00 horas.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, destacó que el Mercado Artesano y Ecológico es “mucho más que un espacio de venta”, y lo definió como “un punto de encuentro donde artesanía, gastronomía, cultura y sostenibilidad se unen para ofrecer experiencias diferentes a vecinos y visitantes”.

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González subrayó además que esta iniciativa permite apoyar a pequeños productores y artesanos que forman parte del tejido económico local. “Esta edición inspirada en Gaudí demuestra cómo el mercado es capaz de renovarse constantemente, incorporando propuestas creativas y participativas que enriquecen la vida de la ciudad y convierten la Plaza Porlier en un espacio vivo para disfrutar en familia”, señaló.