Nueva apuesta industrial en Oviedo: la firma que quiere la fábrica de Loza adquiere otra vieja factoría anexa

La operación todavía espera el visto bueno definitivo de la Agencia Tributaria, pero en San Claudio ya empieza a percibirse el cambio. El grupo empresarial asturiano que se perfila como adjudicatario de la antigua fábrica de loza, tras presentar una oferta de 188.000 euros en la subasta pública del recinto, acaba de cerrar también la compra de la antigua fábrica de tubos de El Caleyo, situada junto al histórico complejo cerámico. La maniobra permitiría reunir cerca de 68.000 metros cuadrados de suelo industrial en una misma bolsa, sumando los 38.000 metros cuadrados de la fábrica de loza a los casi 30.000 de la instalación de tubos, cerrada desde la gran crisis económica.

La compañía, con una larga trayectoria en Asturias y actividad en sectores como la construcción, el alquiler inmobiliario, la maquinaria industrial, la calderería y el mecanizado, aún no desvela sus planes, aunque entre sus últimos proyectos destaca la promoción de naves industriales para su posterior venta «llave en mano» a terceras empresas. No obstante, los movimientos registrados en las últimas semanas en la antigua fábrica de tubos han disparado las expectativas vecinales sobre el futuro de una de las mayores áreas industriales degradadas del entorno de Oviedo.

Alba Villalba y su perro «Jagger», ayer junto a la fábrica de loza. / Fernando Rodríguez

El proceso, en cualquier caso, aún no está cerrado. La oferta presentada por los inversores para hacerse con la antigua fábrica de loza supera en apenas 5.000 euros la puja mínima fijada en las bases y también la realizada por el Ayuntamiento de Oviedo, que concurrió al procedimiento con una propuesta de 183.000 euros. Esa escasa diferencia abre la puerta a que los técnicos de la Agencia Tributaria puedan considerar insuficiente el resultado de la subasta y declarar nulo el procedimiento, aunque de momento no existe resolución alguna al respecto.

Mientras se despeja esa incógnita, la presencia de los nuevos propietarios ya resulta visible en la parcela de la antigua fábrica de tubos. Según explican vecinos y paseantes habituales de la zona, desde hace semanas se suceden las labores de limpieza, acondicionamiento y refuerzo de la seguridad.

«La semana pasada ya vi obreros y de día a día veo que hay movimientos», comenta Alba Villalba, vecina de la localidad, que suele recorrer el entorno acompañada de su perro, «Jagger». La joven destaca que la actividad contrasta con la imagen de abandono que durante años ofreció el recinto.

También Marcelino García ha observado cambios. A su juicio, el conjunto formado por ambas factorías posee un enorme potencial por su extensión y sus comunicaciones. «Hay mucho terreno y las comunicaciones son bastante buenas, todavía no entiendo por qué no hicieron aquí la ciudad deportiva del Oviedo», señala. El vecino celebra además que se esté actuando sobre un espacio que durante años fue escenario de numerosos problemas. «Se colaba mucha gente para hacer carreras ilegales con los coches», recuerda. Ni siquiera los grandes tubos de hormigón colocados para bloquear los accesos resultaron efectivos. «Se las apañaban para moverlos con los propios coches y volvían a entrar», añade.

La transformación empieza a apreciarse en detalles concretos. Los accesos cuentan ahora con nuevos cierres metálicos, las portillas han sido aseguradas con cadenas y candados y en la explanada principal puede verse un contenedor con residuos retirados durante las primeras tareas de limpieza.

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«Da gusto ver que la cosa progresa», afirma el alcalde de barrio de San Claudio, Luis Miguel Fernández, convencido de que la llegada de inversores privados puede marcar un punto de inflexión para la localidad. De momento, la empresa prefiere mantener la discreción y esperar a que la Agencia Tributaria valide definitivamente la compra de la antigua fábrica de loza. Solo entonces comenzará a despejarse el futuro de un ámbito industrial que llevaba años esperando una segunda oportunidad.