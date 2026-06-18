Oviedo contará con 630 viviendas públicas: el Ayuntamiento ya prepara la cesión de nuevas parcelas

Oviedo tendrá en los próximos años 630 viviendas públicas. El alcalde, Alfredo Canteli, adelantó este jueves la cesión al Principado de nuevas parcelas municipales para levantar otros 300 pisos, que se sumarán a las 300 viviendas que se harán entre La Florida y Las Campas y las 30 que se habilitarán en La Malatería. El objetivo de esta medida es aliviar el precio del alquiler y venta y facilitar que tanto los jóvenes como las personas con más necesidades puedan acceder a una casa.

El proceso para la construcción de las torres de pisos va a diferente ritmo. El regidor informó este mismo jueves al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de que ya preparan todo el procedimiento administrativo para entregarle nuevos suelos, que en su mayoría estarán en San Claudio. Más en concreto, en la zona de La Lloral. También entrarán en la ecuación terrenos en La Estrecha, en La Corredoria; Armando Collar, en San Lázaro; y junto a la Ronda Sur.

Estas cuatro últimas parcelas, subrayó el segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, ya son viejas conocidas. Fueron analizadas para la primera cesión, que finalizó en noviembre, pero los diferentes procedimientos administrativos provocaron que fueran descartadas. “A algunas les faltaba la aprobación del proyecto de compensación y otras tenían cuestiones pendientes con los proyectos de urbanización. En todo este tiempo hemos ido avanzando con los trámites y en un breve lapso de tiempo podremos tener todas listas para que se puedan edificar estas 300 viviendas adicionales”.

Por su parte, el consejero Zapico detalló que el inicio de las obras en Las Campas y la reconversión de La Malatería en una treintena de viviendas está pendiente del Plan Estatal de Vivienda. “Nos queda firmar el convenio bilateral entre el Estado y el Principado. En este definiremos con claridad qué vamos a hacer con los 231 millones que se invertirán en un periodo de cinco años para la construcción de pisos”. El 60% de esta cantidad la aportará el Estado y el 40% restante saldrá de las arcas regionales. Además, las promociones de la zona este se espera que comiencen antes de que finalice la legislatura, tras la correspondiente licitación de los contratos. “Que un Ayuntamiento como el de Oviedo colabore en la construcción de vivienda es muy importante porque cuanto más suelo público se ceda, más promociones de vivienda habrá”.

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Esta cesión de parcelas conlleva ciertos plazos. El Principado tendrá un máximo de un lustro para la construcción de los edificios y mantendrá su uso de alquiler con precios asequibles durante las tres décadas siguientes. Además, exige que, si en esos cinco años no se han ejecutado los planes, se considerará resuelto el acuerdo y las parcelas volverán al Ayuntamiento con todas las instalaciones, obras y mejoras realizadas.