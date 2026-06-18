Oviedo se llena de máscaras con el mayor desfile ritual de la Península

Oviedo se convertirá este sábado en la capital ibérica de las mascaradas tradicionales con la celebración del gran desfile del XVIII Festival Internacional de la Máscara Ibérica (FIMI), una cita que reunirá en las calles de la ciudad a cerca de 600 participantes procedentes de distintos puntos de España, Portugal y otros países europeos. El evento supone además un hito para Asturias, ya que es la primera vez que este certamen, considerado uno de los principales encuentros dedicados a las tradiciones de la máscara en Europa, abandona Portugal para celebrarse fuera de sus fronteras.

La jornada del sábado será el momento culminante de un festival que desde el pasado día 12 desarrolla actividades culturales, académicas y divulgativas en distintos puntos de Asturias. El desfile internacional recorrerá el centro de Oviedo y permitirá contemplar algunas de las manifestaciones más singulares vinculadas a las mascaradas de invierno y a los rituales festivos tradicionales de la Península Ibérica.

Junto a grupos asturianos participarán delegaciones de varias comunidades autónomas, Portugal y países como Bulgaria, Grecia, Rumanía y Andorra, que se incorpora por primera vez al encuentro. Los asistentes podrán contemplar personajes ancestrales, trajes rituales, campanos, caretas y representaciones populares que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de numerosos territorios europeos.

Los organizadores destacan que el festival busca poner en valor unas tradiciones que siguen vivas y fomentar el intercambio cultural entre las comunidades que las conservan. La cita llega además en un momento especialmente significativo para Asturias, coincidiendo con el proceso impulsado por el Principado para declarar Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial al conjunto de las mascaradas asturianas.

El festival servirá así como escaparate internacional para unas celebraciones que cuentan con una fuerte implantación en distintos concejos de la región y que han experimentado un notable impulso en los últimos años. La edición de este año incluye también exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, actividades artísticas y actuaciones musicales en distintos espacios de la capital asturiana.

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El gran desfile del sábado será el acto más multitudinario y visual de una programación que convertirá a Oviedo en punto de encuentro de algunas de las tradiciones festivas más antiguas y singulares de Europa