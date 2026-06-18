El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años

La futura concesión para rehabilitar y explotar el parking de La Escandalera tendrá una duración de 40 años y llevará aparejada una inversión en obras de 19,2 millones por parte de la adjudicataria. Los trabajos, con la intención de que comiencen el próximo enero, se prolongarán 22 meses y la empresa habrá de pagar un canon anual de 40.000 euros una vez el aparcamiento esté activo. En la actualidad, los gestores pagan 22 euros al año, como consecuencia del concurso de explotación firmado hace cinco décadas. El estacionamiento, planteado en tres plantas bajo rasante, frente a las dos actuales, prevé capacidad de 490 coches e implicará la reurbanización de 11.600 metros cuadrados en el eje entre Marqués de Santa Cruz, San Francisco, Argüelles, Uría y la propia plaza de la Escandalera. Así figura en el estudio de viabilidad que acaba de salir a información pública y que será el punto de partida para una obra que pretende ser uno de los emblemas del próximo mandato municipal.

El trabajo, realizado por Aparcamientos de Asturias S. A.–Grupo Masaveu–, concesionaria del parking desde su construcción en 1973, cuya gestión se ha prorrogado tres veces desde su vencimiento en 2023, descarta una cuarta por razones económicas y geológicas.

El nuevo aparcamiento dispondrá en total de 565 plazas, de las que 490 estarán destinadas a turismos, incluyendo 17 reservadas para personas con discapacidad y otras 17 electrificadas. Además, sumarán 70 para bicicletas y patinetes y cinco espacios de carga y descarga.

Una de las principales novedades será la incorporación de un «hub de movilidad» en la planta superior, donde se reservarán unos 500 metros para el alquiler de vehículos de movilidad personal –patinetes o bicis–, recogida de paquetería o distribución de mercancías de última milla, reforzando el papel de La Escandalera como nodo de conexión entre distintos medios de transporte.

La electrificación constituye otro de los pilares del proyecto. Aunque inicialmente solo una parte de las plazas contará con puntos de recarga operativos, toda la infraestructura quedará preparada para que el 100% de los espacios puedan electrificarse en el futuro.

Demolición

Las obras tendrán una duración estimada de 22 meses y, según las previsiones recogidas en el estudio, podrían comenzar a partir del 1 de enero de 2027. Los trabajos incluirán la demolición del aparcamiento actual, excavaciones en un terreno compuesto aproximadamente por un 60% de tierra y un 40% de roca y la ejecución de una compleja cimentación.

Además de la construcción del nuevo estacionamiento, la actuación obligará a reurbanizar 11.615 metros cuadrados de superficie en la propia plaza y las calles colindantes, siguiendo el diseño definido por el Ayuntamiento. El objetivo municipal pasa por reforzar el carácter peatonal de este espacio estratégico del centro de Oviedo y potenciar la conexión con el entorno del Campoamor, Uría y el Paseo de Los Álamos.

Precisamente en este último ámbito se desarrollará una de las actuaciones más delicadas del proyecto. Se prevé desmontar temporalmente la parte del mosaico de Los Álamos afectada por las obras. Las piezas serán retiradas, almacenadas y custodiadas por el Ayuntamiento para garantizar su conservación, de cara a su reposición una vez finalizados los trabajos.

El modelo para desarrollar la actuación será el de concesión de obra pública mediante iniciativa privada. El adjudicatario asumirá íntegramente tanto el riesgo de construcción como el riesgo de explotación, para la cual se prevé una tarifa de 0,025 euros por minuto más impuestos. La rentabilidad para el concesionario está calculada en el 5% de la inversión una vez descontados los impuestos. El desembolso previsto es de 19,2 millones, cuya financiación se articulará mediante una combinación de recursos propios y deuda externa.

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El documento concluye que la actuación resulta técnica y económicamente viable y establece las bases que deberán incorporarse a los pliegos de licitación. No obstante, antes de su aprobación, permanecerá expuesto al público durante un mes para posibles alegaciones o sugerencias. Superado ese trámite, el Ayuntamiento podrá avanzar hacia la convocatoria del concurso que definirá el futuro de la emblemática plaza ovetense y su parking.