El principal testigo del doble crimen de Vallobín no acude a declarar a los juzgados de Oviedo
El joven fue quien avisó a la Policía después de que "Susi", el toxicómano acusado, le enseñase los cadáveres de su hermana y de su cuñado en el piso que los tres compartían en las viviendas de la Sindical
El principal testigo del proceso abierto a raíz del doble crimen de Vallobín, el joven que supuestamente acudió a la vivienda de Jesús López Alonso, «Susi», para comprar droga y acabó dando la voz de alarma tras ver los dos cadáveres de su hermana y su cuñado, no acudió este jueves a declarar ante la juez que lleva la instrucción del caso.
Su testimonio está considerado clave para reconstruir las horas posteriores a la muerte de María López Alonso y de José Alberto González Corujo, apuñalados presuntamente por «Susi» en la vivienda de los pisos de la Sindical en la que convivían, en la calle Vázquez de Mella. Según las primeras pesquisas, el testigo se presentó aquella noche en el domicilio del detenido para «pillar», el término utilizado en el argot de la droga para referirse a la compra de estupefacientes.
«Susi», que según su entorno vendía sustancias para costearse su propia adicción, le habría permitido entrar en la casa y, ya dentro, le mostró los cuerpos sin vida de su hermana y de la pareja de esta. «Mira y verás cómo pesan», le dijo supuestamente el arrestado, según la versión recogida en los primeros momentos de la investigación. A partir de ese aviso se activó el operativo policial que terminó con la detención de Jesús López Alonso a las doce y cuarto de la noche. Cuando los agentes accedieron al piso, se encontraron al sospechoso ajeno, según fuentes del caso, a la gravedad de lo ocurrido. La autopsia provisional de María López fijó la fecha de la muerte horas antes de que llegase el joven.
El testigo, sin embargo, no compareció ayer en sede judicial, por lo que será citado de nuevo en una fecha aún por determinar. Esa nueva llamada irá acompañada de un apercibimiento expreso: si vuelve a no presentarse, lo más probable es que la juez acuerde su busca y captura para garantizar su declaración. Su testimonio puede resultar determinante para precisar el estado en el que se encontraba «Susi» tras el crimen, entre otras pruebas fundamentales.
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