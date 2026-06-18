Romera alerta sobre el posible estallido de una burbuja económica y el difícil futuro de las pensiones

El posible estallido de una burbuja financiera en España y la dificultad, de aquí a unos años para pagar las pensiones de los «babyboomers», conforman las bases del horizonte económico dibujado ayer en el Club LANUEVAESPAÑA por el analista Manuel Romera, profesor de Dirección Financiera de IE Universidad y experto en análisis contable y valoración de empresas. Romera advirtió sobre la posible existencia de burbujas en el sector tecnológico y en la banca. Consideró que las entidades financieras han experimentado fuertes revalorizaciones bursátiles y recomendó prudencia ante posibles correcciones futuras.

En una masterclass, en colaboración con IE University , Romera, a quien presentó de Cecilia Canteli, directora del Advanced Management Program (AMP) de IE Business School en Asturias, ofreció una visión crítica y directa sobre los desafíos económicos que afrontan España, Europa y el conjunto de la economía globales. Con una amplia trayectoria internacional que incluye proyectos en Mercosur y Japón, además de su experiencia como analista financiero y consultor empresarial, el profesor no ocultó su preocupación ante algunos de los desequilibrios que observa en los mercados.

«El momento actual es divertidísimo, con mucha gente ganando dinero y mucha gente pensando cuándo va a empezar a perderlo. La fiesta en algún momento se parará», recalcó. Desde su perspectiva, la economía mundial se encuentra inmersa en una dinámica de crecimiento y revalorización de activos que podría esconder riesgos importantes. A su juicio, en Estados Unidos existe una presión inflacionista mayor de la que reflejan algunos análisis. Recordó que la Reserva Federal ha frenado las expectativas de nuevas bajadas de tipos de interés debido precisamente a la persistencia de la inflación. «Está claro que si el dinero pierde valor, tarde o temprano eso generará una subida de tipos», señaló. La inflación tiene su origen en el encarecimiento de la energía y, especialmente, del petróleo. «Decimos que somos verdes, pero seguimos siendo dependientes del petróleo. Esta dependencia provoca que cualquier alteración geopolítica o cualquier restricción en la oferta energética tenga efectos inmediatos sobre la economía mundial», remarcó.

Falta estrategia energética

También criticó la falta de previsión energética de Europa. «Deberíamos tener una estrategia energética europea y española», defendió, cuestionando especialmente el cierre progresivo de las centrales nucleares. Según Romera, la reducción de la capacidad de generación energética propia incrementa la vulnerabilidad de los países europeos ante futuras crisis de suministro. A su juicio, Alemania y Francia afrontan problemas estructurales relacionados con el envejecimiento de su industria y con elevados niveles de endeudamiento. Frente a ello, indicó que España representa una de las mejores oportunidades de inversión dentro de Europa.

Fuera del continente, recomendó prestar atención a países asiáticos como Vietnam, Camboya, Laos o Brunéi, economías que, según explicó, presentan un importante potencial de desarrollo. Romera abordó las consecuencias de las políticas comerciales impulsadas por Trump. Recordó que los aranceles aplicados durante la actual presidencia buscaban fomentar la producción industrial dentro de Estados Unidos, aunque consideró que los resultados obtenidos están lejos de los objetivos perseguidos. «El dólar sigue siendo la divisa de referencia y Estados Unidos continúa siendo el gran comprador del mundo», apuntó.

Respecto a España, Romera expresó una profunda preocupación por el elevado endeudamiento público y por la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. «Pagamos 14.000 millones de euros en pensiones cada mes», afirmó. «España afrontará en los próximos años la jubilación masiva de la generación del baby boom», señaló, un fenómeno sin precedentes que pondrá a prueba la capacidad financiera del sistema. «Dentro de dos años se jubilará más gente que nunca en la historia de España», advirtió. Alertó de que el número de cotizantes no será suficiente para sostener el crecimiento del gasto.

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«La recaudación tributaria ha pasado de 144.000 millones de euros en 2009 a más de 325.000 millones en la actualidad. Si los ingresos han aumentado tanto, debería existir superávit», reflexionó. Romera expresó sus dudas sobre el uso que algunas empresas están haciendo de esta tecnología. «La inteligencia artificial se está convirtiendo en una excusa para quitarnos gente de encima», afirmó. Se mostró optimista respecto al crecimiento de la industria automovilística china, convencido de que sus fabricantes ganarán una cuota de mercado cada vez mayor en Europa