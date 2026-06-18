Arriba el telón, CAFCA vuelve a Oviedo

Arriba el telón, el festival CAFCA (Cultura, Arte, Familia y Ciudad Abierta) toma Oviedo desde hoy y hasta el próximo domingo con una amplia programación de espectáculos de teatro, circo y danza para toda la familia, que tendrán como escenario quince sedes. Tres días por delante para elegir entre 25 funciones a cargo de 16 compañías y dos talleres en un cartel que incluye hasta una acampada en los jardines de La Rodriga.

La séptima edición de CAFCA oferta un amplio abanico para elegir entre las distintas técnicas y formatos de las artes escénicas. A saber, teatro, teatro gestual, danza, títeres, sombras, objetos, circo clown contemporáneo, teatro de calle, itinerantes, microteatro, instalaciones y juegos, aptos para todos los públicos. Una cita organizada por la Fundación Municipal de Cultura que aborda entre sus tramas cuestiones tan universales y a la vez cercanas como la trascendencia de la familia; la importancia de la naturaleza; la memoria como clave para la supervivencia; la poesía de Federico García Lorca o el valor del tiempo y la amistad.

Oviedo ofrecerá sus mejores escenarios para esta amplia nómina de espectáculos, que podrán verse en los teatros Filarmónica y Pumarín; el Campo SanFrancisco; los Jardines de la Rodriga; en los museos de Bellas Artes y Arqueológico; el Edificio Histórico de la Universidad; la Casa Rosa; así como también en varios espacios públicos del centro de la ciudad como las plazas del Ayuntamiento; Daoiz y Velarde; Longoria Carbajal; la Escandalera o en el pasaje que une las calles Pelayo y Uría.

Estos tres días de artes escénicas por doquier en Oviedo arrancarán este viernes en la plaza del Ayuntamiento con una propuesta de microteatro y títeres, que tendrá lugar desde las cinco a las ocho de la tarde, apta «para toda la familia». El espectáculo SIE7E, a cargo de Ymedio Teatro, fusiona el teatro de calle con el de sala y títeres, con un espacio escénico en miniatura donde en apenas siete metros cuadrados quince espectadores disfrutarán de microfunciones de 1o minutos de duración. Una hora después, desde las seis hasta las nueve y media de la noche, Alex Peña desplegará su instalación «Recreativos Federico» en el Pasaje entre Pelayo yUría, en la que reflexiona sobre la mercantilización de la cultura, tomando como punto de partida siete máquinas recreativas, cada una de ellas personalizada en torno a una obra del genial poeta granadino. Recomendado para espectadores de diez años en adelante.

Los más pequeños podrán disfrutar de SUM, un espectáculo que ofrece acción sin palabras pero con mucha risa en el Teatro Pumarín , desde las seis y media hasta las siete y cuarto de la tarde. Está indicado a partir de los 18 meses y hasta los cinco años.

La creación asturiana estará representada por Adrián Conde, con una comedia visual inspirada en el cine mudo, que lleva por título «Check» y cuenta la vida de Eugenio, un botones, en el vestíbulo del hotel. Un universo con equívocos, juegos de clown y mucha diversión, apta para toda la familia en la que, precisamente, se invita a reflexionar sobre la importancia de los seres más cercanos y las cosas a las que se dedica el tiempo. Esta obra puede verse de siete a ocho de esta tarde, en la plaza Daoiz y Velarde.

Los amantes de las acrobacias tiene cita esta tarde noche, de 20,00 a 21,00 horas en la plaza de la Escandalera donde D´Click representará a través de tres personajes el equilibrio entre lo animal y lo humano, una danza entre lo inútil y lo bello, pero con el desafío al aburrimiento como principal objetivo. El cierre de la jornada inaugural correrá cargo de Taller 3, con «Tiempo», un espectáculo de teatro y danza que tendrá lugar de 20,00 horas a 21,15 en el teatro Filarmónica. Se trata de una acción escénica, divida en siete relatos independientes, con diferentes lenguajes de danza y teatro, con una reflexión acerca de lo difícil que resulta definir el tiempo.

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En la jornada del sábado se mantendrán algunos de estos espectáculos y en los Jardines de la Rodriga habrá una acampada con actividades para toda la familia, el Camping La Rodriga, «una inmersión en la naturaleza urbana», que se prolongará hasta las diez de la mañana del domingo.La organización pone las tiendas de campaña y los participantes deben llevar la cena, ropa de abrigo y saco de dormir.