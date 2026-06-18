Vox exige explicaciones al Ayuntamiento de Oviedo tras el incendio en una nave con amianto en Ciudad Naranco

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, reclama al equipo de gobierno explicaciones urgentes sobre las actuaciones previstas en la zona de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco, después del incendio registrado esta semana en una de las naves abandonadas del complejo, donde se ha constatado la presencia de amianto.

El suceso, que se saldó sin daños personales, ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de deterioro que arrastran desde hace años estas antiguas instalaciones industriales, objeto de reiteradas denuncias por parte de los vecinos del barrio. La presencia de amianto en la nave afectada obligó, además, a activar protocolos específicos de descontaminación durante las labores de extinción. El verdadero problema es que llevamos años asistiendo a episodios similares mientras los vecinos continúan conviviendo con instalaciones abandonadas, deterioradas y convertidas en un foco permanente de inseguridad”, afirmó.

Desde el grupo municipal recuerdan que los residentes de Ciudad Naranco llevan tiempo alertando del estado de las naves, la existencia de inmuebles en ruina, los accesos no autorizados y el riesgo de que se produzcan nuevos incendios u otros incidentes. Además, sostiene que, aunque parte de las instalaciones son de propiedad privada y existen expedientes abiertos, el Ayuntamiento debe ofrecer información clara sobre la situación. “Nadie pretende ignorar la complejidad jurídica del problema. Pero los vecinos tienen derecho a preguntarse por qué, después de tantos años, siguen produciéndose incendios y siguen existiendo espacios que representan un riesgo evidente para la seguridad y la salud pública".

Por todo ello, el grupo municipal pedirá información detallada sobre las actuaciones realizadas tras el incendio, los controles ambientales efectuados y el calendario previsto para abordar la situación de las naves más deterioradas. También reclamará explicaciones sobre la tramitación de los expedientes abiertos y las medidas previstas para evitar que se repitan episodios similares.

Peralta insistió en que los vecinos “están cansados de escuchar que el problema es complejo” y reclamó que los procedimientos administrativos se traduzcan en resultados visibles. “Lo que esperan de su Ayuntamiento es que los procedimientos se traduzcan en resultados visibles y no en una sucesión interminable de expedientes, mientras el deterioro continúa avanzando”, añadió.

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Vox considera que el incendio, unido a la presencia de amianto, exige una respuesta municipal clara y medidas concretas. “Cuando un incendio obliga a movilizar a bomberos, policías y servicios de emergencia y además existe la preocupación añadida por la presencia de amianto, estamos ante una situación que exige respuestas y soluciones. Los vecinos de Ciudad Naranco merecen vivir con tranquilidad y no con la sensación permanente de que la próxima emergencia puede producirse en cualquier momento”, concluyó la portavoz.