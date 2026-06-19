Las 630 nuevas viviendas públicas se harán en seis barrios de Oviedo «en expansión»

Seis años lleva Oviedo sin tener nueva vivienda pública. Las últimas cuarenta familias que estrenaron un piso construido por el Principado fue a finales del año de la pandemia. Desde entonces, el mercado inmobiliario ha cambiado mucho. Acceder a un hogar se ha vuelto una tarea casi imposible por la escasez de oferta y los altos precios. Tanto el coste del metro cuadrado de una casa en venta como en régimen de alquiler marcó récord histórico en mayo, según las estadísticas que mensualmente realiza el portal Idealista.

Sumamente consciente de las dificultades que tienen los jóvenes y los ovetenses con menos recursos económicos es el equipo de gobierno liderado por Alfredo Canteli. En los dos acuerdos alcanzados con IU, este problema ocupó un capítulo importante y el Ayuntamiento cederá cinco parcelas al Ejecutivo autonómico para la construcción de 600 hogares. También se facilitarán todos los trámites administrativos para que La Malatería se reconvierta en 30 hogares.

El segundo teniente de alcalde, Nacho Cuesta, detalla que todos estos barrios son zonas «dinámicas y en expansión, muy apropiadas para perfiles jóvenes». Cada una de las viviendas que se sacará al mercado tendrá precios asequibles y el edil recuerda que el Estado promoverá otros mil pisos en la fábrica de armas de La Vega. «Nuestro compromiso se muestra con convicción, estrategia y, sobre todo, con hechos y no con manifestaciones e iniciativas vacuas, irrelevantes y partidistas que no tienen otra finalidad que conseguir un pasajero minuto de atención». A lo que se refiere el edil es a las críticas que el PSOE local ha hecho en las últimas semanas sobre estas medidas.

También resalta Cuesta que el Ayuntamiento cedió a la máxima agilidad tres parcelas entre Las Campas y La Florida para la construcción de 300 pisos. Los trámites administrativos municipales concluyeron en noviembre y ahora la piedra está en el tejado del Estado y el Principado. Ambas instituciones deben cerrar el Plan Estatal de Vivienda, dotado con 231 millones, para poder licitar unas obras que se espera que se pongan en marcha antes de finalizar la legislatura. Las elecciones municipales y regionales se celebrarán en mayo del año que viene.

A pesar de ya tener los deberes hechos, el Ayuntamiento no cesa su trabajo para continuar cediendo parcelas para la construcción de más pisos. La oferta que Canteli acaba de hacer al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, incluye la cesión de suelo en cuatro barrios para otras trescientas viviendas. Los terrenos más extensos están en La Lloral, en San Claudio, donde se prevé la construcción de 180 pisos.

También se incluye en el lote una parcela a la vera de la Ronda Sur, donde se pueden levantar 61 viviendas, y en La Estrecha, en La Corredoria, se cuantifican 35 hogares. Cierra este capítulo una parcela en Armando Collar, en San Lázaro, donde se pretenden realizar otras 24 viviendas. La tramitación alrededor de esta operación va a ritmo de crucero. «Este es un nuevo ejemplo de responsabilidad política y de colaboración interadministrativa para dar soluciones a problemas reales».

La apuesta del Principado no es solo construir. También pretende devolver a la vida La Malatería, el histórico edificio de San Lázaro que data de 1929. Es por ello que la consejería de Zapico está inmersa en el diseño de estos planes después de que los arquitectos Jordi Juanola, María Fernández Herrero, Juan Burgos y Antonio Burgos ganasen el concurso de Europan. Su diseño incluye reconvertir los accesos en grandes jardines y una zona de descanso. También habrá aparcamiento para 37 bicicletas y, en el interior, un espacio comunitario infantil y otro para mayores. En la segunda planta estará un espacio comunitario secundario junto con más viviendas y una galería exterior. En lo más alto habrá más hogares junto a la sala de lavandería.

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El próximo paso que se dará para la reforma del histórico edificio es la licitación del proyecto. El Principado está a la espera de que el Estado les envíe las actas del concurso Europan para poner en marcha el concurso. Los presupuestos del Principado reservan una partida de 200.000 euros.