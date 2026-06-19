El CAFCA arranca en Oviedo con llenazo de público y aplausos

El CAFCA abrió el fin de semana más escénico del año en Oviedo con lleno de público y aplausos, generosos en todos y cada uno de los escenarios que subieron el telón en la tarde del viernes. El buen tiempo de una tarde que despejó las nubes amenazantes a medida que avanzaban las tardes contribuyó a una presencia multitudinaria en los espectáculos de calle, teatro en la plaza de Daoiz y Velarde y equilibrios en La Escandalera.

Dos integrantes de D'Click, durante el espectáculo de equilibrio en la plaza de la Escandalera. / Irma Collín

Un cuarto de hora antes de las siete de la tarde ya estaba bastante poblado el graderío improvisado junto a la Biblioteca del Fontán, donde un maletero tamaño XXXL era el mejor de los reclamos posible para la obra Check Out, en la que Adrián Conde interpreta a un botones de hotel en una comedia visual con lecturas varias, para diferentes edades.

Los más pequeños disfrutaban avisando al protagonista donde había olvidado alguna asa de las maletas: «En el culo, en el culo», gritaban los más expresivos; los adultos, de hasta más de ochenta años, incluso se animaban a participar ante los gestos de invitación del propio actor, que por momento recordaba gags célebres del cine mudo de Charlot Chaplin y Buster Keaton.

Adrián Conde, en la representación de Check Out ante la Biblioteca del Fontán. / LNE

El mimo al poder, con el único acompañamiento de música o algún que otro efecto especial. 50 minutos de función, que mantuvo atento al personal de principio a fin, con acciones de riesgo incluido. Una hilera de maletas se vino abajo cual castillo de naipes se tratara.Por si acaso, uno de los encargados del montaje estaba bien atenta para que no cayera ninguna de ellas sobre el público menudo que seguía el trajín del botones de hotel sentado, literalmente, sobre el piso de la plaza de Daoiz yVelarde. Una obra que, carcajadas aparte, reflexiona sobre el paso del tiempo y a qué se dedica, con el estrés del botones cada vez que suena la campanilla de la recepción o el reloj de fichar en un papel nada secundario.

El festival de Cultura, Familia, Arte y Ciudad Abierta (CAFCA) había levantado su particular telón de la edición de 2026 a las cinco de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento con Sie7e, otro espectáculo para todos los públicos en el que se fusionan el teatro de calle con el de sala y los títeres. Todavía había algunas nubes, pero las microfunciones de diez minutos y sobre ruedas despejó hasta el riesgo de lluvia para disfrute pleno de las familias que estrenaban con sus hijos una larga temporada de vacaciones e verano, donde las salidas se convierten en un gran aliado. Era el caso de Nayade Lamadrid, que primero fue con su pareja de hijos, Xuan y Lara, hasta el pasaje entre las calles Pelayo y Uría para ver el montaje Recreativos Federico, con máquinas inspiradas en las obras del poeta granadino Federico García Lorca. «Siempre venimos al CAFCA, aprovechando el inicio de las vacaciones escolares. Además, al haber actividades en la calle les resulta más atractivo, aunque también hemos ido alguna vez a las obras de teatro. Es una iniciativa que está muy bien», aseguraba Náyade Lamadrid mientras Xuan jugaba a una máquina tipo arcade en la que el objetivo era la invasión de Cadaqués con una pugna entre figuras de Dalí y Lorca. «Es un montaje que funciona muy bien, es la primera vez que vengo al norte de España, pero ya llevo siete años girando con esta propuesta», explicó su creador, Álex Peña, alicantino afincado en Sevilla». El teatro de Pumarín fue escenario de una pieza, Sum, especialmente pensada para niñas y niños a partir de 18 meses, mientras que la Plaza de la Escandalera lució como marco para las acrobacias del espectáculoLatas, del trío D' Click, justo cuando Taller 3 representaba en el Teatro Filarmónica la obra Tiempo.

Noticias relacionadas

El Festival CAFCA continua este sábado con una de sis citas más esperadas, la acampada del Camping La Rodriga, en los Jardines del mismo nombre, para la que ayer aún quedaban dos plazas, pues se trata de una actividad con aforo limitado. La programación, toda gratuita, se puede consultar en www.cafca.es.n