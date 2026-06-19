Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: "Murió en nuestros brazos"

Fallece un pavo real tras ser atropellado en el centro de Oviedo. Los hechos tuvieron lugar el miércoles en la avenida de Galicia, donde un vecino recogió al ave malherida. Poco después, acabó falleciendo. Así lo ha revelado la cuenta Oviedo Secretes, cuyos gestores detallaron que hace poco más de un año el animal llegó al barrio de Buenavista siendo un polluelo. “Los vecinos llamaron a diversas autoridades para que lo devolvieran con los suyos, pero cada una de ellas pasó la pelota al tejado de las demás”, explicaron.

El pavo real fue creciendo y, cada poco, realizaba excursiones por la zona, llegando incluso a la plaza de Miñor. “Todo hasta que, volviendo a su casa, cruzó corriendo la calle con la mala suerte de que un automovilista chocó con él”, relataron. Aparentemente, tenía heridas en una pata. “Realizamos varias llamadas a las autoridades para saber qué protocolo seguir en estos casos. Pasamos de un tejado a otro, otra vez, hasta que nos confirmaron que vendría la protectora a por él”, añadieron. Sin embargo, el animal falleció al poco tiempo. “Murió en nuestros brazos”, señaló otra de las testigos.

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El Campo de San Francisco volvió a tener pavos reales hace cuatro años, cuando se liberaron siete ejemplares jóvenes de seis meses donados por el núcleo zoológico El Bosque, de San Esteban de las Cruces, al Ayuntamiento de Oviedo. Al principio estuvieron en una jaula, pero después comenzaron a moverse a sus anchas por el Jardín Histórico y, cuando cogieron confianza, empezaron a explorar las calles de los alrededores. En sus excursiones llegaron a barrios como Ciudad Naranco, Llamaquique y La Ería.