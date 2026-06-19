Las fiestas de San Mateo de Oviedo toman forma: el Campo acogerá un mercado de artesanía

El Ayuntamiento acaba de abrir el plazo para solicitar una caseta en el Mercado de San Mateo Oviedo 2026, una de las actividades complementarias de las fiestas mateínas, que este año se celebrarán del jueves 10 al lunes 21 de septiembre. Esta actividad volverá a instalarse en la avenida de Italia del Campo San Francisco en un recorrido de unos cien metros lineales.

La concejalía del ramo, liderada por Leticia González, colocará 29 casetas, de tres por dos metros. La principal novedad de esta edición será la reserva de cinco puestos para productores con certificación de producción ecológica y otros cinco para artesanos acreditados, una medida con la que el Consistorio busca reforzar la calidad de la oferta y dar mayor presencia a productos vinculados a la economía rural, la sostenibilidad y la elaboración propia.

La distribución prevista contempla 16 casetas de venta general, cinco para productores ecológicos certificados, cinco para artesanos acreditados, una caseta de alimentación con productos específicos para intolerancias alimentarias —sin gluten, sin lactosa y sin azúcar—, una para asociaciones, federaciones o fundaciones sin ánimo de lucro de carácter sociocultural, sanitario o asistencial, y otra destinada a la actividad municipal.

La edil destacó que el Mercado de San Mateo es «una cita consolidada dentro de las fiestas y una oportunidad para dar visibilidad a productores, artesanos y pequeños negocios que aportan identidad, calidad y valor añadido a la ciudad». De igual forma añadió que la reserva de casetas para productores ecológicos certificados y artesanos acreditados responde a la voluntad municipal de «mejorar la oferta del mercado» y apoyar a quienes trabajan desde «la elaboración propia, la sostenibilidad y el respeto por el entorno».

El mercado permanecerá abierto entre las 11.00 y las 22.00 horas. Los expositores podrán elegir sus horarios de apertura, aunque deberán cumplir unos tramos obligatorios: de lunes a viernes, de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas; y los sábados, domingos, festivos y el Día de América en Asturias, de forma ininterrumpida entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Cada caseta contará con mostrador, rótulo identificativo con el nombre comercial del adjudicatario e iluminación independiente. Los productos que se expongan y comercialicen deberán ser variados, de elaboración propia, artesanía, productos ecológicos, textiles artesanales, alimentos ecológicos o de pequeña tirada y, en general, propuestas respetuosas con el medio ambiente y la economía rural.

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el viernes 26 de junio. Las peticiones deberán registrarse en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo, situado en la calle Quintana, 6 bajo; a través de los medios telemáticos habilitados en el portal municipal; o por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.