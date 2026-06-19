IU celebra que Oviedo eleve a 630 las viviendas públicas previstas y pide más medidas contra la crisis habitacional

Oviedo aumentará hasta 630 el número de viviendas públicas de alquiler asequible previstas en la ciudad, tras incorporarse 300 nuevos pisos a los compromisos ya anunciados. IU-Convocatoria por Oviedo ha celebrado la ampliación del parque público residencial, aunque ha reclamado que el futuro Plan Municipal de Vivienda incluya nuevas medidas para contener la escalada de precios.

Según la formación, a las 300 viviendas previstas entre La Florida y Las Campas y las 30 que se habilitarán en La Malatería se suman ahora otras 300 que podrán desarrollarse en La Lloral, en San Claudio; La Estrecha; San Lázaro, y el entorno de la Ronda Sur. IU considera que esta ampliación duplica el número de viviendas inicialmente comprometidas y refuerza la capacidad de las administraciones para responder a una de las principales necesidades sociales de Oviedo.

Además, este anuncio con los acuerdos presupuestarios alcanzados con el equipo de gobierno y sostiene que la medida se suma a otras iniciativas ya en marcha, como la Oficina Municipal de Vivienda. A juicio de IU, estas actuaciones forman parte de una estrategia orientada a ampliar la oferta de vivienda asequible, aliviar la presión sobre los precios y facilitar el acceso a una vivienda digna, especialmente para los jóvenes y los colectivos con mayores dificultades.

La formación también ha valorado la rehabilitación de las viviendas de Guillén Lafuerza, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Oviedo y la Consejería de Vivienda. Para el grupo municipal, esta intervención contribuye a reforzar las políticas públicas y a dignificar los barrios de la ciudad.

Pese a celebrar el incremento de vivienda pública, IU-Convocatoria por Oviedo considera necesario “seguir profundizando” en las políticas de vivienda. En ese sentido, reclama que el Plan Municipal de Vivienda, actualmente en elaboración, incorpore medidas como una moratoria de nuevas viviendas de uso turístico y la declaración de zonas tensionadas.

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El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, ha señalado que “la ampliación del parque de vivienda pública demuestra que la política y los acuerdos sirven cuando se traducen en hechos”. Llamazares ha añadido que Oviedo cuenta ahora con “300 razones más” para confiar en esos acuerdos, aunque ha advertido de que la dimensión del problema exige “más vivienda pública, más regulación y más compromiso” para que la vivienda “deje de ser un negocio para unos pocos y vuelva a ser un derecho para la mayoría”.