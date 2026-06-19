El lado más solidario de las fiestas del Oviedo Antiguo: donan 1.000 euros a la asociación de cardiopatías congénitas
La entidad destinará la aportación a sus proyectos de apoyo a pacientes con cardiopatías congénitas y a sus familias, entre ellos el piso de acogida en Madrid para quienes deben desplazarse por cirugías y revisiones.
Un plato de paella, una comida con cerca de doscientas personas y una causa capaz de tocar el corazón. La asociación de festejos Oviedo Redondo convirtió de nuevo sus fiestas en una muestra de solidaridad con la entrega de 1.000 euros a la Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatias Congénitas (APACI). Una ayuda que irá destinada a pagar el piso que la entidad tiene en Madrid y en la que conviven las familias mientras los niños son sometidos a cirugías o pruebas.
La trabajadora social de la entidad, Natalia Cabezas, agradeció la aportación y destacó la importancia de este tipo de gestos para dar visibilidad a una enfermedad que, en muchas ocasiones, “no se ve". Darle visibilidad fue uno de los motivos de esta asociación, constituida en 2005 y que el año pasado celebró su vigésimo aniversario, que desarrolla distintos proyectos de apoyo a pacientes y familias, entre ellos atención psicológica y campañas de sensibilización. Su “buque insignia”, explicó Cabezas, es el piso de alojamiento en Madrid para familias que deben desplazarse a la capital española, ya que en Asturias no existe cirugía cardiopediátrica.
Ese recurso, en funcionamiento desde 2009, permitió alojar el año pasado a 414 personas. El piso, situado cerca de hospitales de referencia como La Paz y el Ramón y Cajal, cuenta con cinco habitaciones y supone uno de los mayores gastos para la entidad. “Hay familias que tienen que pasar semanas o incluso meses fuera de casa y comparten este espacio con otras personas que están viviendo lo mismo ayuda mucho”, señaló Cabezas.
El presidente de Oviedo Redondo, Manuel Almeida, explicó que la paellada solidaria nació como una forma de que el barrio también pudiera ser solidario. “Muchas veces los vecinosquieren ayudar a entidades sociales, pero no saben cómo hacerlo. Nosotros hacemos de intermediarios”, indicó. También recordó que el objetivo inicial era alcanzar los 300 comensales, una cifra que permitiría generar un donativo más elevado, aunque este año se vendieron en torno a 170 vales y la asociación decidió redondear la cantidad hasta los 1.000 euros.
Oviedo Redondo elige cada año la entidad beneficiaria entre propuestas de los socios y personas cercanas al barrio. En esta ocasión, la novedad fue que APACI se puso en contacto con la asociación y Almeida lanzó un llamamiento para que otras entidades sociales se pongan en contacto con la asociación Oviedo Redondo y puedan optar a ser beneficiarias en próximas ediciones de la paellada solidaria.
Desde APACI subrayaron que este tipo de iniciativas no solo suponen una ayuda económica, sino también una oportunidad para acercar la realidad de las cardiopatías congénitas a la ciudadanía en un ambiente festivo. “La cicatriz ayuda a entender una enfermedad que muchas veces es invisible. Lo que no se ve, no se entiende, y por eso son tan importantes las campañas de sensibilización”, destacó Cabezas.
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