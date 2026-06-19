Ignacio Martínez de Pisón: «La parte más interesante de la vida se encuentra en la infancia

«La parte más interesante de la vida se encuentra en la infancia; las claves de lo que yo soy se encuentran ahí y en el plano literario en los escritores que me han influido». Así lo destacó ayer en el Club LA NUEVA ESPAÑA Ignacio Martínez de Pisón, que protagonizó una sesión del ciclo «La Huella del Tigre» de Tribuna Ciudadana, en un encuentro presentado porEduardo San José, catedrático de Literatura de la Universidad de Oviedo, quien trazó un completo recorrido por la trayectoria de uno de los narradores españoles más destacados de las últimas décadas.

San José recordó que Martínez de Pisón quiso ser desde muy joven «simplemente escritor», alejándose de la figura del profesor que escribe ocasionalmente para construir una obra propia y coherente. Destacó especialmente su capacidad para componer una suerte de «episodios nacionales» contemporáneos, en los que las vidas particulares se entrelazan con los grandes acontecimientos históricos. También subrayó el rigor documental de obras como «Enterrar a los muertos», un libro híbrido entre la investigación histórica y la narración literaria, así como el interés de sus trabajos más recientes, entre ellos «El estafador que engañó a Franco».

Martínez de Pisón compartió con el público algunas de las claves personales que han alimentado su escritura. Confesó que la muerte de los padres activa a menudo una necesidad de rescatar recuerdos y reconstruir un mundo que amenaza con desaparecer. Esa reflexión le llevó a evocar la figura de su padre, militar del ejército franquista, y las investigaciones que emprendió en archivos militares para comprender mejor una parte de la historia familiar.

El autor sorprendió también al recordar su estrecha relación con Asturias y, en particular, con Mieres. Allí obtuvo en 1984 el «Premio Casino de Mieres», un reconocimiento que marcó su inicio literario. «Mieres es el sitio donde empecé como escritor y he venido tras más de cuarenta años», señaló. El escritor zaragozano citó al historiador italiano Carlo Ginzburg, como ejemplo de acercamiento entre historia y literatura, y recordó la profunda huella que dejó en él «Léxico familiar», de Natalia Ginzburg, su madre. También reivindicó la figura de Benito Pérez Galdós, «cuya modernidad está plenamente vigente, frente a quienes durante años lo consideraron un escritor superado;_la verdadera literatura conserva su frescura a través del tiempo», aseguró, a la vez que también se refirio a Jane Austen, «de plena actualidad después de más de 200 años», frente a obras que ya parecen viejas tras seis meses» .

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El escritor expresó su deseo de que sus novelas sirvan en el futuro para comprender cómo fue la España de los últimos sesenta años. Para ello continúa explorando episodios, personajes y rincones poco conocidos de la historia reciente, «estoy convencido de que son precisamente esas historias pequeñas las que mejor explican la vida de un país; algo parecido a lo que ya hizo Galdós en su momento», señaló.