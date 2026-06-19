Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»

La víctima fue trasladada al hospital desde su domicilio del barrio de San Lázaro tras sufrir lesiones en el rostro, la cabeza y un ojo

Una ambulancia espera al traslado del anciano herida junto al portal en el que ocurrieron los hechos.

Una ambulancia espera al traslado del anciano herida junto al portal en el que ocurrieron los hechos. / F. V.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Félix Vallina

Félix Vallina

Conmoción en San Lázaro. Una vecina del barrio, que responde a las iniciales M. C. G. M., le propinó este viernes una paliza a su padre nonagenario en el interior de una vivienda del número 2 de la calle Gaspar García Laviana, después de afirmar que lo había hecho porque «se lo ordenó el demonio». El suceso se produjo en torno a la una de la tarde y movilizó a varias dotaciones policiales y sanitarias.

Según pudo saber este diario, el anciano sufrió varios golpes en la cara y presenta además hematomas en la cabeza y un fuerte golpe en un ojo. La víctima fue atendida inicialmente en el domicilio y posteriormente trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para recibir asistencia médica y ser valorada por las lesiones sufridas.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de la Policía Nacional y dos ambulancias. Una de ellas trasladó al hombre al HUCA, mientras que la otra llevó también al mismo centro hospitalario a la presunta agresora. La mujer presenta problemas psiquiátricos y síndrome de Diógenes, según fuentes conocedoras del caso.

La escena obligó a intervenir con rapidez a los servicios de emergencia, que atendieron por separado al padre y a la hija antes de proceder a sus traslados. La presencia de los sanitarios y de los agentes en el portal del inmueble llamó la atención de los vecinos, que fueron concentrándose en las inmediaciones mientras se desarrollaba la actuación.

La intervención generó una gran expectación entre los residentes de San Lázaro, alertados por la presencia de los vehículos policiales y sanitarios en la calle. Durante buena parte del mediodía, numerosos vecinos siguieron desde el entorno del inmueble el despliegue de los servicios de emergencia.

Fuentes consultadas no precisaron si la mujer quedó ingresada en el área de Psiquiatría, si continua bajo observación médica o si se había adoptado alguna otra medida. Tampoco habían trascendido nuevos detalles sobre la evolución del anciano tras su traslado al hospital.

La Policía Nacional se hizo cargo de las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido en el interior de la vivienda y determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión. A falta de confirmación oficial sobre los pasos posteriores, el caso se aborda con cautela por el posible trasfondo psiquiátrico de la implicada.

Noticias relacionadas

El episodio ha causado una fuerte impresión en el barrio, tanto por la edad de la víctima como por la frase atribuida a la mujer tras la agresión. Los agentes permanecen pendientes de los informes médicos y de la evolución de ambos trasladados al HUCA.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
  2. Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
  3. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  4. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
  5. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  6. Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
  7. Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo
  8. Diez accidentes con heridos en un año: el preocupante balance del mayor punto negro del tráfico en Oviedo

Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»

Una mujer agrede gravemente a su padre nonagenario en Oviedo: «Me lo ordenó el demonio»

Los niños de Oviedo cuelgan la mochila y celebran por todo lo alto el último día de clase

Los niños de Oviedo cuelgan la mochila y celebran por todo lo alto el último día de clase

Vox propone que Oviedo incorpore la perspectiva de familia en todas sus políticas municipales

Vox propone que Oviedo incorpore la perspectiva de familia en todas sus políticas municipales

El PSOE cifra en 1,2 millones los ingresos de aplicar la tasa turística en Oviedo

El PSOE cifra en 1,2 millones los ingresos de aplicar la tasa turística en Oviedo

“Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad

“Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad

Los valles del Trubia son la principal fuente de entrada del lobo en Oviedo: "Somos conscientes de la preocupación entre los vecinos"

Los valles del Trubia son la principal fuente de entrada del lobo en Oviedo: "Somos conscientes de la preocupación entre los vecinos"

Las fiestas de San Mateo de Oviedo toman forma: el Campo acogerá un mercado de artesanía

Las fiestas de San Mateo de Oviedo toman forma: el Campo acogerá un mercado de artesanía

El lado más solidario de las fiestas del Oviedo Antiguo: donan 1.000 euros a la asociación de cardiopatías congénitas

El lado más solidario de las fiestas del Oviedo Antiguo: donan 1.000 euros a la asociación de cardiopatías congénitas
Tracking Pixel Contents