El nuevo parking de La Escandalera albergará 897 coches diarios: Canteli quiere empezar las obras antes de las elecciones

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quiere que las obras del nuevo aparcamiento de La Escandalera arranquen cuanto antes. Será una infraestructura capital para la ciudad, a la que los primeros estudios calculan una afluencia de 897 coches al día, con una permanencia media de 1 hora y 24 minutos.

Al proyecto le aguarda, no obstante, una tramitación administrativa larga y compleja, que debería culminar con un nuevo aparcamiento con capacidad para 490 vehículos. «Espero que las obras comiencen antes de las elecciones –serán en mayo del año que viene– porque es una necesidad para Oviedo tener un parking de estas características en el centro, así como una plaza pública que será un ejemplo. El Teatro Campoamor va a ganar mucho con esta importante inversión», expuso Canteli tras la información adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que se desvelaba que el coste de las obras sería de unos 19,2 millones de euros, según el estudio de viabilidad elaborado por la Corporación Masaveu.

El desembolso correrá a cargo de la empresa concesionaria, que pagará además un canon de 40.000 euros anuales, a cambio de una concesión por 40 años. Las obras durarán 22 meses.

Una de las novedades más importantes será la creación de un acceso rodado en la calle Marqués de Santa Cruz y otro en la plaza del Carbayón. Ambas entradas alejarán a los coches de la plaza de la Escandalera, desde donde accederán al estacionamiento los peatones. La rehabilitación supondrá además una mejora en la accesibilidad de toda la zona, con tres ascensores para seis personas y cuatro paradas cada uno: una al nivel de la calle y el resto en cada una de las tres plantas subterráneas.

Este proyecto parte de una realidad ampliamente diagnosticada por los técnicos: el aparcamiento actual, inaugurado en 1973, hace tiempo que quedó obsoleto para las necesidades de movilidad y seguridad actuales. La estructura se llevará la partida más amplia del presupuesto, con 4,5 millones. También será costosa la urbanización, con otros 4,25 millones, así como la cimentación, que alcanzará los 3,78 millones. Por su parte, las instalaciones supondrán 2,77 millones, mientras que las demoliciones costarán 901.450 euros y el movimiento de tierras, otros 889.350 euros.

El futuro parking dispondrá de 490 plazas para turismos. Diecisiete de ellas serán accesibles, habrá 166 para coches grandes y 407 para vehículos ligeros. La suma refleja el intento de adaptar el estacionamiento a vehículos de mayor tamaño que los existentes cuando se construyó el actual aparcamiento, uno de los problemas que más limita hoy su funcionalidad.

El aparcamiento incorporará, además, una dimensión de movilidad sostenible. La instalación estará preparada para la electrificación de todas sus plazas y contará con espacios destinados a bicicletas, patinetes, vehículos eléctricos y distribución urbana de mercancías. También se contempla un hub de movilidad en la planta superior del estacionamiento, destinado a servicios como alquiler de vehículos de movilidad personal, recarga, paquetería o reparto de última milla.

La actuación no se limitará al subsuelo. La reurbanización de La Escandalera busca reforzar el carácter peatonal del corazón de Oviedo y mejorar la conexión entre el Teatro Campoamor, la calle Uría, el Campo San Francisco y el Paseo de Los Álamos. Este último ámbito será especialmente delicado por la presencia del mosaico histórico, que deberá desmontarse parcialmente, custodiarse y reponerse tras la ejecución de los trabajos.

El modelo para desarrollar la actuación será el de concesión de obra pública mediante iniciativa privada. El adjudicatario asumirá íntegramente tanto el riesgo de construcción como el riesgo de explotación, para la cual se prevé una tarifa de 0,025 euros por minuto más impuestos. La rentabilidad para el concesionario está calculada en el 5% de la inversión una vez descontados los impuestos. El desembolso previsto es de 19,2 millones, cuya financiación se articulará mediante una combinación de recursos propios y deuda externa.

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Toda la documentación permanece expuesta en la página web del Ayuntamiento para que los ciudadanos aporten sus ideas, que serán estudiadas por los técnicos municipales antes de sacar a concurso la gestión del aparcamiento para los próximos cuarenta años, hasta finales de 2060.