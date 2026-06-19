Los dos nuevos renovados de espacios de Oviedo que se estrenarán la próxima semana con sendos conciertos

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" será la encargada de poner música la próxima semana a dos espacios ovetenses recientemente renovados. El conjunto liderado por David Colado ofrecerá dos conciertos-baile en el Parque del Oeste y en la plaza Julián Cañedo, dentro de su programación para acercar la música a los distintos barrios de la ciudad.

La primera actuación tendrá lugar el sábado 27 de junio, a partir de las 12.00 horas, en el nuevo escenario situado en las escaleras del Parque del Oeste, una zona que ha sido transformada tras la retirada de la fuente existente y su conversión en un escenario. El Ayuntamiento instalará 200 sillaas para que los carbayones puedan disfrutar de la música.

El segundo concierto se celebrará al día siguiente, desde las 13.00 horas, con motivo de la inauguración oficial de la reforma de la plaza Julián Cañedo, en el barrio ovetense de Otero.

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Ambas citas forman parte de la actividad habitual de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que mantiene su objetivo de llevar la música a diferentes puntos de la ciudad y dinamizar los barrios con actuaciones abiertas al público.