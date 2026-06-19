Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Los dos nuevos renovados de espacios de Oviedo que se estrenarán la próxima semana con sendos conciertos

El Ayuntamiento instalará 200 sillas para el concierto en el Parque del Oeste, en un nuevo escenario transformado

Un concierto de la Banda de Música

Un concierto de la Banda de Música / Mario Canteli / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La Banda de Música "Ciudad de Oviedo" será la encargada de poner música la próxima semana a dos espacios ovetenses recientemente renovados. El conjunto liderado por David Colado ofrecerá dos conciertos-baile en el Parque del Oeste y en la plaza Julián Cañedo, dentro de su programación para acercar la música a los distintos barrios de la ciudad.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La primera actuación tendrá lugar el sábado 27 de junio, a partir de las 12.00 horas, en el nuevo escenario situado en las escaleras del Parque del Oeste, una zona que ha sido transformada tras la retirada de la fuente existente y su conversión en un escenario. El Ayuntamiento instalará 200 sillaas para que los carbayones puedan disfrutar de la música.

El segundo concierto se celebrará al día siguiente, desde las 13.00 horas, con motivo de la inauguración oficial de la reforma de la plaza Julián Cañedo, en el barrio ovetense de Otero.

Noticias relacionadas

Ambas citas forman parte de la actividad habitual de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que mantiene su objetivo de llevar la música a diferentes puntos de la ciudad y dinamizar los barrios con actuaciones abiertas al público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
  2. Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
  3. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  4. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
  5. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  6. Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
  7. Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo
  8. Diez accidentes con heridos en un año: el preocupante balance del mayor punto negro del tráfico en Oviedo

Los dos nuevos renovados de espacios de Oviedo que se estrenarán la próxima semana con sendos conciertos

Los dos nuevos renovados de espacios de Oviedo que se estrenarán la próxima semana con sendos conciertos

Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: "Murió en nuestros brazos"

Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: "Murió en nuestros brazos"

El fiscal leonés Avelino Fierro presenta este jueves en Oviedo su último libro, «Vidas de jurista»

Manuel Romera, experto en análisis contable y profesor de IE University: "El momento bursátil es divertidísimo, con gente ganando mucho dinero, pero la fiesta en algún momento se parará"

Manuel Romera, experto en análisis contable y profesor de IE University: "El momento bursátil es divertidísimo, con gente ganando mucho dinero, pero la fiesta en algún momento se parará"

Oviedo se llena de máscaras con el mayor desfile ritual de la Península

Oviedo se llena de máscaras con el mayor desfile ritual de la Península

Arriba el telón, CAFCA vuelve a Oviedo

Arriba el telón, CAFCA vuelve a Oviedo

El mercado que tendrá lugar en Oviedo y que rendirá homenaje a Gaudí: habrá artesanía, gastronomía y cultura

El mercado que tendrá lugar en Oviedo y que rendirá homenaje a Gaudí: habrá artesanía, gastronomía y cultura

Longoria Carbajal arropa a "Mavi", de regreso a esta plaza de Oviedo tras su restauración: "Es algo muy nuestro"

Longoria Carbajal arropa a "Mavi", de regreso a esta plaza de Oviedo tras su restauración: "Es algo muy nuestro"
Tracking Pixel Contents