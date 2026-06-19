Preocupación e inquietud entre vecinos de Anieves por la ocupación de un bloque de pisos de Vipasa

Crece la preocupación y la inquietud entre vecinos de Anieves por la ocupación de un bloque de pisos de Vipasa en San Roque. El vecindario espera que el Principado “tome cartas en el asunto”, ya que ese edificio “estaba muy tranquilo, con la mayoría de pisos cerrados, y solo a la espera de la permuta de tres de las viviendas, pero la semana pasada volvieron a ocuparlo y por los ruidos que se oyen deben estar haciendo bastantes destrozos”. Vipasa, la empresa de vivienda pública autonómica, ha presentado denuncia policial para poner en marcha el proceso de desalojo.

Los bloques de San Roque, en Anieves, han sido origen de denuncias de los vecinos de Anieves de forma repetida durante años, pero en los últimos meses “la situación estaba muy tranquila” después de que el Principado anunciase su intención de llevar a cabo una intervención de regeneración para crear viviendas de alquiler asequible en los bloques, que suman un total de sesenta viviendas.

La mayoría de esos pisos son propiedad de la empresa pública Vipasa, aunque tres de ellos son propiedad de particulares “con los que estaban negociando una permuta”, según aseguraron varios vecinos a este periódico. Pero la situación ha cambiado desde la última semana. “Han vuelto a entrar en los pisos que ya estaban cerrados, y se oyen ruidos muy a menudo, deben estar destrozándolo todo”, manifestó a este diario una de las vecinas de la zona. Al parecer, el vecindario ha puesto los hechos en conocimiento de la Guardia Civil pero no ha habido una denuncia formal por su parte porque “piden que está formalizada por alguien, no puede ser genérica, y claro hay miedo a posibles represalias”.

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La denuncia ha sido presentada por Vipasa, que está al corriente de esta reciente ocupación. “El martes se envió a un inspector que está en contacto también con la asociación de vecinos y se ha llamado a la Policía y puesto la correspondiente denuncia”, según aseguró un portavoz de la empresa pública a LA NUEVA ESPAÑA. “Se trata”, añadieron las mismas fuentes, “del procedimiento habitual cada vez que hay constancia de una ocupación”. En paralelo, el Principado está todavía en negociaciones para hacerse con las tres viviendas de particulares con el objetivo de poder realizar una intervención integral en ese grupo de viviendas de Anieves.