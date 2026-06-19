El PSOE cifra en 1,2 millones los ingresos de aplicar la tasa turística en Oviedo

La aplicación de la tasa turística permitiría al Ayuntamiento recaudar de 1,2 millones de euros al año. Estas son las estimaciones que el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, y su compañero de filas Jorge García Monsalve pusieron ayer encima de la mesa tras la elaboración de un informe en el que aplican un recargo del 100%. La mayor parte de la recaudación procedería de los hoteles y pensiones, con unos 590.000 euros de ingresos al tener 337.313 pernoctaciones. La tarifa sería de 1,75 euros. Por su parte, las viviendas de uso turístico (2,50 euros) aportarían aproximadamente 535.000 euros. A estos ingresos se sumarían los derivados de los apartamentos turísticos (2 euros), con una recaudación total de 77.000 euros, y de los albergues (0,50 euros), con cerca de 2.000 euros.

El PSOE defiende que estos recursos permitirían al Ayuntamiento reforzar servicios públicos especialmente tensionados en las épocas de mayor afluencia de visitantes. Fernández Llaneza citó como ejemplos los servicios extraordinarios de limpieza, medidas de movilidad urbana y las actuaciones de conservación de los espacios públicos. «Lo único que pretendemos es que haya una contribución de quienes nos visitan para que esos costes adicionales no repercutan en exclusiva en la población de nuestro municipio».

Noticias relacionadas

También negó que la medida vaya a perjudicar la llegada de turistas a Oviedo. «Es un debate ya superado en otras partes de España, sobre todo donde la masificación turística es un problema serio, y ha sido efectiva para que las administraciones obtengan recursos económicos adicionales con los que gestionar eficientemente todo el volumen de personas que en determinadas temporadas reclaman disponer de los mismos servicios públicos que goza la población de una localidad». Es por ello que pidió al PP la retirada de la alegación y pide al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que la aplique. «La gestión la asumirá directamente el Principado y el dinero recaudado solamente se podrá destinar a medidas finalistas».