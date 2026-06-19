Rugen los motores en La Catedral de Oviedo: más de 900 moteros toman parte en la "Osos 1000"

La sexta edición de la cita «Osos 1000» arrancó este viernes en Oviedo con la plaza de la Catedral convertida en un punto de encuentro motero. Unas 900 personas con sus motos, llegadas de toda España y también de otros países europeos, llenaron el casco histórico de la ciudad en una jornada en la que los motores no dejaron de rugir.

La prueba llega a su sexta edición con tres recorridos de 300, 500 y 1.000 kilómetros, todos por carreteras de Asturias y con un formato de navegación en el que cada participante recibe su ruta por correo electrónico. El objetivo es disfrutar del recorrido, descubrir el territorio y completar la experiencia motera a lo largo de toda la jornada.

Todas las salidas tendrán lugar este sábado y se realizarán de forma escalonada: a las seis de la madrugada los participantes de la prueba de los 1.000 kilómetros, a las ocho los de la de 500 y a las diez los que recorrerán 300 kilómetros. Los recorridos atraviesan puntos como La Espina, Luarca, Langreo, San Antolín de Ibias o Somiedo, con etapas que pueden superar las 14 horas de conducción en el trazado más largo y con controles durante toda la ruta. «Al final los participantes recorrerán casi toda la región. Estamos muy contentos porque esto cada año va a más», señala Mario Reis, organizador de la cita motera.

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El concejal de Turismo, Alfredo García-Quintana, que estuvo presente en la jornada de recepción de los participantes, destaca el impacto del evento y su consolidación como reclamo para la ciudad. «Estamos muy orgullosos de que una prueba tan importante para este sector salga de Oviedo y llegue también a la plaza de la Catedral. Es un segmento de mercado muy importante para la ciudad», dice.