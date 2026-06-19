Los valles del Trubia son la principal fuente de entrada del lobo en Oviedo: "Somos conscientes de la preocupación entre los vecinos"

Los valles del Trubia son el principal corredor de entrada del lobo al concejo, presumiblemente procedente de Yernes y Tameza. Esta es una de las primeras conclusiones del estudio impulsado por el Ayuntamiento, a través del área de zona rural, para analizar la presencia de fauna silvestre y, en concreto, de especies como el lobo y el oso en el cinturón periurbano. El trabajo, desarrollado en colaboración con FAPAS (el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), identifica de forma preliminar tres grandes áreas ecológicamente compatibles con la presencia y el desplazamiento de fauna salvaje en Oviedo: el valle del Trubia, el cordal Olloniego-Tudela y el macizo del Naranco.

El concejal de la zona rural, Daniel Tarrio, acompañado por la bióloga municipal, Andrea Prendes, y por los responsables de FAPAS, Roberto Hartasánchez y Lucas Alonso, visitó esta semana varias zonas del concejo para conocer sobre el terreno las primeras conclusiones del estudio científico municipal. Una de las principales conclusiones es que se ha detectado un incremento de la actividad del cánido durante la época estival, presumiblemente asociado al final del periodo de celo y al aumento de los movimientos dispersivos ante la ausencia de parejas reproductoras establecidas.

El estudio también constata un aumento de la actividad osera coincidiendo con el final del letargo invernal. En esa etapa, los ejemplares intensifican sus desplazamientos en busca de recursos alimenticios, especialmente aportes proteicos y especies frutales disponibles en el medio natural a partir de la primavera.

Los responsables técnicos del proyecto explican que tanto el lobo como el oso modifican sus comportamientos dispersivos en función de la etapa del ciclo fenológico en la que se encuentran. Esta circunstancia resulta clave para interpretar los datos obtenidos y explica que el estudio tenga una duración mínima de un año.

La investigación se desarrolla en dos fases. La primera consiste en la recopilación de datos y el análisis de información bibliográfica fiable relacionada con la ecoetología de las especies objeto de estudio. La segunda, actualmente en marcha, se centra en el trabajo de campo, con la realización de transectos de muestreo para dar pie a la instalación de cámaras de fototrampeo, que permitirán obtener datos precisos de manera no invasiva sobre la presencia, movimientos y comportamiento de la fauna en el territorio.

Tarrio destacó la importancia de este trabajo para mejorar el conocimiento del medio natural del concejo y atender las inquietudes de los vecinos de la zona rural. «Aunque las competencias en materia de gestión de fauna salvaje corresponden al Gobierno del Principado, desde el Ayuntamiento hemos querido impulsar este estudio para disponer de información objetiva y rigurosa sobre la presencia y los movimientos del lobo y del oso en nuestro concejo». Asimismo, añadió que el informe final servirá de base para una gestión adecuada de estas especies. «Somos plenamente conscientes de la preocupación existente entre muchos vecinos de la zona rural de Oviedo ante el incremento de avistamientos y la presencia de fauna salvaje en algunas áreas. Por ello, consideramos fundamental conocer con precisión qué está ocurriendo, cuáles son los corredores de estas especies y cómo compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la seguridad, la actividad ganadera y la calidad de vida de quienes viven y trabajan en nuestro medio rural», afirmó.

Por su parte, Roberto Hartasánchez subrayó el interés de los primeros resultados. «Las observaciones realizadas hasta ahora confirman la importancia de determinados corredores ecológicos que conectan el concejo de Oviedo con áreas de gran valor natural de la cordillera Cantábrica», explicó. Según el responsable de FAPAS, la información recabada resulta «muy valiosa» para conocer los movimientos estacionales de especies emblemáticas como el lobo y el oso, que hasta ahora se presentan en bajas densidades y de manera aislada.

Noticias relacionadas

Hartasánchez defendió que el estudio permitirá mejorar el conocimiento de la fauna salvaje en el entorno periurbano de Oviedo y contribuir a una gestión más eficaz del territorio.