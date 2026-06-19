Vox propone que Oviedo incorpore la perspectiva de familia en todas sus políticas municipales

El Grupo Municipal de Vox defenderá en la próxima Comisión Plenaria de Economía, Interior, Contratación, Seguridad Ciudadana y Participación una iniciativa para que el Oviedo incorpore la perspectiva de familia en todas sus políticas públicas municipales. La propuesta plantea que esta visión se aplique de forma transversal en las actuaciones, planes, ordenanzas y presupuestos del Ayuntamiento, con especial atención a la natalidad, la conciliación y el arraigo familiar en el municipio.

La portavoz, Sonsoles Peralta, sostiene que durante años las administraciones han relegado a las familias “a un segundo plano” frente a otros criterios que, a su juicio, están alejados de los problemas reales de los ciudadanos. “Se habla constantemente de perspectiva de género, de emergencia climática o de agendas ideológicas de todo tipo, pero nadie parece preguntarse cómo afectan las decisiones políticas a las familias que cada día sostienen nuestra sociedad, educan a sus hijos, cuidan de sus mayores y hacen verdaderos esfuerzos para llegar a fin de mes"

La iniciativa reclama que el Ayuntamiento evalúe previamente si las medidas municipales facilitan o dificultan la vida de las personas que tienen hijos, cuidan de familiares dependientes o quieren desarrollar un proyecto familiar en Oviedo.

Desde Vox consideran que cuestiones como las dificultades de acceso a la vivienda, el incremento de la presión fiscal, los problemas de conciliación o determinadas políticas de movilidad afectan directamente a miles de familias del municipio. “Cada vez es más difícil formar una familia, tener hijos o desarrollar un proyecto de vida estable. Mientras tanto, las administraciones siguen diseñando políticas de espaldas a quienes soportan el peso de la crianza y del cuidado de mayores y dependientes”, señaló Peralta.

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La propuesta también insta al Ayuntamiento a priorizar las actuaciones que favorezcan el cuidado de menores y mayores, la conciliación familiar y el asentamiento de las familias en Oviedo.