Ana García de Loza, profesora durante 41 años en el Meres: "El atletismo me dio la vida, porque me permitió entrar al colegio, y mi vida es el colegio"

Ana García de Loza (Loza, 1962) es una institución en el Colegio Internacional Meres. Dando un paseo por las instalaciones del centro es imposible andar más de dos pasos sin que profesores, alumnos o padres la detengan para saludarla. Nadie pierde la ocasión de conversar con ella, especialmente tras su jubilación en septiembre de 2025, tras más de 40 años como docente. Aunque se pasa por el centro cada tres meses, el colegio le echa de menos y ella, más a ellos. Sus pasiones son la docencia, el atletismo y la literatura, pero la primera es a la que ha dedicado toda su vida, porque «el colegio es mi vida», afirma.

El corazón partido entre Loza y Mieres

Nació en Loza, un pequeño pueblo de Coaña y, aunque solo pasó allí sus primeros tres meses de vida, pasó todos los veranos allí y volvió siempre que pudo, porque sus raíces le han marcado profundamente. «Mis padres fueron emigrantes, vinieron de aquella Asturias occidental a Mieres. Realmente me crie allí, pero tengo el corazón partido, yo me considero del occidente», explica. Fue en el Liceo Mierense donde empezó, a los once años, a practicar el atletismo y desde el primer momento destacó por su talento para el deporte. Su inquietud despertó con motivo de una visita de José Vitos, el mítico nadador asturiano, al centro. Así se enteró de que en el IES El Batán iban a hacer unas pruebas. «Fui y gané la prueba. Después gané la siguiente, y la siguiente, y ese mismo año quedé campeona de España», cuenta.

Del atletismo nacional al CAU

Empezó a ganar torneos nacionales y a batir récords hasta que a los 15 años le llamaron de Oviedo, del CAU. «Llegué en una de sus épocas gloriosas, cuando el club universitario de atletismo masculino militaba en primera división», apunta. Su entrenadora en esa etapa fue Yolanda González, quien también fue secretaria del Meres durante más de 40 años. En su adolescencia también aparecieron sus otras pasiones: la literatura y la docencia. «En Bachillerato un profesor me preguntó si iba a dedicarme al atletismo o a las letras, y en ese momento, con 17 años, opté por el deporte. Era lo que más me llenaba en el corto plazo», afirma. Esa dedicación se convirtió en algo más que un pasatiempo: «Llegó un momento en el que ir a entrenar a las pistas de San Gregorio y correr en el CAU se convirtió en una obsesión para mí», apunta.

La llegada al Meres

Un día, le surgió la oportunidad de ir de monitora deportiva al Meres y a los dos años ya era profesora fija en el centro, impartiendo la clase de Educación Física. Fue justo antes de empezar en el colegio cuando decidió, en el mejor momento de su carrera deportiva, dejar el atletismo en activo. No obstante, su vinculación con la disciplina nunca desapareció. Durante más de diez años compaginó sus clases en el colegio con un equipo de alto rendimiento del CAU del que era entrenadora, un grupo de profesionales del atletismo que llegó a conseguir trofeos y récords. «Aquello fue muy exigente. Yo salía de mi casa por la mañana y llegaba por la noche cansadísima, porque nada más salir del colegio iba al CAU. Mi padre me preguntaba “pero, ¿te gusta tu trabajo?” y yo le decía que me encantaba, así que me dijo “pues tiene que trabajar eso y más, y encima trabaja contenta”», explica.

«El atletismo me dio la vida»

«A mí el atletismo me permitió conocer mundo, conocer gente, un buen ambiente y, sobre todo, me permitió entrar en el colegio. El atletismo me dio la vida, porque mi vida es el colegio», explica. Prueba de ello es que nunca dejó de formarse. Cuando entró al Meres ya era licenciada en Magisterio, pero a lo largo de sus años como profesora estudió también la carrera de Pedagogía, varios cursos de monitora de atletismo, un máster en alto rendimiento deportivo e incluso una suficiencia investigadora para hacer el doctorado. «Al final lo dejé porque me cansé, ya sabía mucho pero seguía dando las mismas clases», comenta. Siempre quiso ser maestra, pero su vocación despertó cuando empezó «a madurar un poco y a sentir la suerte que tenía de estar entre niños, jóvenes y deportistas». Esa gente te imbuye de unas inquietudes, de una salud y de unas ganas de vivir que no te da ninguna otra profesión.

La literatura para no olvidar

En el año 2013 tuvo la oportunidad de retomar la única de sus pasiones que había dejado a un lado: la literatura. En aquel año un compañero del colegio le abrió un blog en internet, al que llamó Para ti, querida Isabel, en honor a su madre. Empezó a contar lo que le pasaba y a reflexionar sobre lo que le despertaba curiosidad y sus artículos tuvieron un gran número de visitas, especialmente de Sudamérica. Años después conoció a una escritora que le animó a publicar con su editorial, y así fue como en el año 2017 publicó su primer libro, Amistad perdida, basada en una historia real ambientada en su vida en Mieres. «Yo siempre escribo para no olvidar. Todos mis libros son sobre la realidad, y todos tienen muchos secretos, porque escribiendo te enteras de muchas cosas. Mismamente, mi último libro es sobre el colegio y se llama Una historia del Colegio Meres, porque hay tantas historias que no da para contar todas», explica. El libro se presentará en el Club LA NUEVA ESPAÑA el próximo 5 de octubre.

Libros que cierran etapas

«Mis novelas cierran puertas en mi vida. Cuando escribí Amistad perdida yo creo que cerré la puerta de Mieres, esa angustia que tenía por el apego a la ciudad en la que me crie. Era como si necesitase ir, pero con el libro dije, hasta aquí», confiesa. Ese apego marcó su personalidad y se extendió a otros ámbitos, como el amor, al que le dedica el libro Los cuatro segundos. «Mi familia no tiene nada que ver con Mieres, solo yo lo tengo. Es hasta tal punto mi conexión que bauticé a mi hija en Mieres e intentaba ir por San Juan cuando ya vivíamos en Oviedo», añade. Esa conexión con sus raíces es tan intensa que solo encuentra remedio en los libros que escribe: «Cuando eres emigrante y estás en un sitio y en otro tienes el corazón tan partido que es un sinvivir, no sabes lo que quieres».

La jubilación y el vacío del aula

Tras la jubilación lo pasó «muy mal, porque amaba mi trabajo y echaba de menos a mis niños. Al final me pasé todo el día aquí durante 41 años, íbamos de viaje, hicimos el camino de Santiago, me contaban sus amoríos en el autobús». Es «abuela practicante», y eso le ayuda a sobrellevarlo, porque «el amor, en todo, es lo fundamental en mi vida». Las mañanas las dedica a su nieto y las tardes a sus otros niños, los libros. «Una compañera me decía “el día que el niño empiece el cole y tú acabes el libro, estás fastidiada”. Tiene razón, pero algo buscaré. Siempre tengo algún proyecto, soy muy inquieta», comenta. Su nuevo libro Una historia del Colegio Meres, al igual que los anteriores, le ayudará a cerrar una etapa de su vida, la de su vida misma, que es el colegio.

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Una vida repartida en muchos lugares

Ese apego por los sitios y las personas y esa «dificultad para soltar» son el reflejo de una persona que «se deja el alma por lo que le apasiona», como ella misma afirma. Ana García de Loza confiesa tener el corazón dividido, como lo tienen esas personas que llevan dentro de sí un trozo de allí por donde pasan. A cambio, ha dejado un trozo de sí misma en todos los sitios y personas que ha conocido. Seguirá escribiendo, porque es su pasión pero, sobre todo, porque los libros recomponen todos esos trozos que ha ido guardando a lo largo de su vida.