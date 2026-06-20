La Escandalera venderá 50 plazas del nuevo aparcamiento a 25.000 euros cada una

La segunda vida del aparcamiento subterráneo de La Escandalera, después de 53 años en el corazón de Oviedo como uno de los ejes de la movilidad en la capital asturiana, llega con una relevante novedad: la venta de 50 de las nuevas plazas a un precio de 25.000 euros cada una, con los vecinos y trabajadores de la zona como público objetivo.

El estudio de viabilidad del proyecto, del que LA NUEVA ESPAÑA ha venido informando en exclusiva a lo largo de esta semana, prevé la comercialización de medio centenar de las 490 plazas totales de la nueva infraestructura. La operación forma parte de las hipótesis económicas del proyecto y supondría unos ingresos de 1,25 millones de euros para la futura concesionaria, que contribuirán a la viabilidad financiera de la actuación, valorada en 19,2 millones.

Entre las fórmulas para cuadrar la operación, el documento prevé además la reserva de otras cincuenta plazas para abonados. De ellas, cuarenta tendrían disponibilidad durante las veinticuatro horas del día, con una tarifa estimada de 115 euros mensuales, y otras diez funcionarían en horario de doce horas, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, por 80 euros al mes. El modelo económico se completa con los ingresos procedentes de la rotación, para la que se toma como referencia una tarifa de 0,025 euros por minuto, que afectaría al resto de espacios del estacionamiento.

Estas previsiones forman parte del estudio elaborado por Aparcamientos de Asturias, perteneciente al grupo Masaveu, que en este momento se encuentra en la fase de información pública y servirá como punto de partida para el futuro concurso. Será el Ayuntamiento quien licite posteriormente una concesión de obra pública destinada a sustituir por completo el actual estacionamiento, cuya explotación venció en 2023 y ha sido prorrogada mientras se define su relevo.

Inversión de 19,2 millones

La actuación supondrá una inversión de 19,2 millones de euros, que deberá asumir íntegramente la empresa que resulte adjudicataria. A cambio, obtendría una concesión de cuarenta años y abonaría al Ayuntamiento un canon anual de 40.000 euros una vez el aparcamiento entre en funcionamiento. Según las previsiones incluidas en la documentación, las obras podrían comenzar a principios de 2027 y prolongarse durante veintidós meses.

El proyecto parte de una realidad ampliamente diagnosticada por los técnicos. Inaugurado en 1973, el actual aparcamiento se ha quedado obsoleto para las necesidades de movilidad y seguridad actuales. Las plazas resultan pequeñas para buena parte de los vehículos modernos, los viales son estrechos, existen limitaciones de altura y las condiciones de accesibilidad están lejos de los estándares exigidos hoy.

La propuesta plantea demoler y construir un nuevo estacionamiento de tres plantas subterráneas, frente a las dos actuales, con 490 plazas para turismos, diecisiete reservadas para personas con discapacidad y otras diecisiete electrificadas. Toda la infraestructura quedará preparada para que el cien por cien de los espacios puedan disponer de sistemas de recarga eléctrica.

Los accesos

También cambiará por completo la relación del aparcamiento con la superficie. Los accesos de vehículos dejarán de concentrarse en la propia Escandalera para situarse en la calle Marqués de Santa Cruz y en el entorno de Argüelles y la plaza del Carbayón. Los peatones accederán al estacionamiento mediante nuevos núcleos de comunicación equipados con ascensores y recorridos adaptados.

La reforma va mucho más allá del subsuelo. El proyecto incluye la reurbanización de más de 11.600 metros cuadrados entre la Escandalera, Uría, Argüelles, San Francisco, Marqués de Santa Cruz y el entorno del paseo de Los Álamos. El objetivo municipal pasa por reforzar el carácter peatonal de este espacio estratégico del centro de la ciudad y mejorar la conexión entre el Campoamor, el Campo San Francisco, Uría y el paseo de Los Álamos.

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La actuación incorporará además un espacio de unos 500 metros cuadrados destinado a un denominado «hub de movilidad», con servicios vinculados al alquiler de bicicletas y patinetes, recarga de vehículos eléctricos, recogida de paquetería y distribución urbana de mercancías. Según las previsiones incluidas en el estudio de viabilidad, el nuevo aparcamiento podría recibir una media de 897 vehículos diarios y está llamado a convertirse en una de las piezas centrales de la futura movilidad ovetense.