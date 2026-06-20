Fallece Orlando Sanz, histórico periodista de LA NUEVA ESPAÑA, tras haber sido ingresado el jueves en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El periodismo local dice adiós a uno de sus máximos referentes. Un hombre muy querido cuyo nombre ha quedado para la posteridad en una calle de Oviedo. La vía que une los barrios de Las Campas y La Florida lleva desde 2014 el nombre de "un periodista que trascendió a su propia firma", tal como lo definió durante el acto el por entonces alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo.

Sanz, que llegó en 1966 a LA NUEVA ESPAÑA para hacerse cargo de la sección local y permanecer después 24 años en la redacción, fue también vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Gijón y presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo. En 1990 y hasta 1998 asumió la jefatura del gabinete de prensa de la Confederación Hidrográfica del Norte.