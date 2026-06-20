Fallece Orlando Sanz, histórico periodista de LA NUEVA ESPAÑA
Trabajó durante 24 años en este diario y en 2014 le pusieron su nombre a una calle de Oviedo
E. M. Ch.
Fallece Orlando Sanz, histórico periodista de LA NUEVA ESPAÑA, tras haber sido ingresado el jueves en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El periodismo local dice adiós a uno de sus máximos referentes. Un hombre muy querido cuyo nombre ha quedado para la posteridad en una calle de Oviedo. La vía que une los barrios de Las Campas y La Florida lleva desde 2014 el nombre de "un periodista que trascendió a su propia firma", tal como lo definió durante el acto el por entonces alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo.
Sanz, que llegó en 1966 a LA NUEVA ESPAÑA para hacerse cargo de la sección local y permanecer después 24 años en la redacción, fue también vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Gijón y presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo. En 1990 y hasta 1998 asumió la jefatura del gabinete de prensa de la Confederación Hidrográfica del Norte.
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