IU rechaza ampliar el parking de la Escandalera y propone un gran eje cultural entre el centro y el casco histórico de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo mostró este viernes su rechazo a la ampliación prevista del aparcamiento de la Escandalera y reclamó una alternativa basada en la creación de un gran eje cultural y ambiental que conecte el centro de la ciudad con el casco histórico.

La formación se posiciona así en contra del proyecto que estudia el Ayuntamiento para sustituir el actual estacionamiento por una nueva infraestructura de tres plantas subterráneas y 490 plazas, una actuación valorada en 19,2 millones de euros que permitiría además reurbanizar la superficie de la plaza y ampliar los espacios peatonales.

El portavoz municipal de IU, Gaspar Llamazares, calificó la propuesta de «auténtico disparate» desde los puntos de vista económico, ecológico y cultural. «Resulta incomprensible que, en pleno siglo XXI y cuando todas las ciudades europeas avanzan hacia modelos urbanos más sostenibles, el Ayuntamiento de Oviedo opte por ampliar un aparcamiento en el corazón de la ciudad», señaló.

A juicio de la coalición, el incremento de capacidad previsto fomentará el uso del vehículo privado y entra en contradicción con los objetivos recogidos tanto en el Plan de Movilidad como en la Zona de Bajas Emisiones puesta en marcha este año. IU sostiene además que la actuación choca con la filosofía de los fondos europeos orientados a promover modelos urbanos más sostenibles y a reducir las emisiones contaminantes.

Frente a la propuesta municipal, la formación plantea aprovechar la transformación de este espacio para crear un gran corredor cultural y ambiental que articule el Campo de San Francisco, el paseo de los Álamos, el Teatro Campoamor y el Auditorio Príncipe Felipe. Dentro de esa estrategia, IU defiende incluso la incorporación de un nuevo equipamiento cultural en la ubicación que actualmente ocupa el aparcamiento.

«La Escandalera debería convertirse en el centro de un gran eje cultural y ambiental que conecte el centro con el casco histórico, no en un espacio que siga subordinado al tráfico y al vehículo privado», afirmó Llamazares.

La coalición considera que la actuación supone «una oportunidad perdida» para avanzar en la renaturalización de la ciudad y reforzar una estrategia urbana basada en la cultura, la calidad del espacio público y la sostenibilidad ambiental.

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Las declaraciones llegan después de que en los últimos días trascendieran los principales detalles del estudio de viabilidad del futuro estacionamiento, que prevé una concesión de cuarenta años, una capacidad de 490 plazas para vehículos y una profunda remodelación de uno de los espacios más emblemáticos del centro de Oviedo.