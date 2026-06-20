Manuel Gutiérrez Claverol, coordinador del libro sobre el Campo de San Francis «El Campo representa uno de los patrimonios sagrados de Oviedo»

Comparece en esta entrevista el geólogo Manuel Gutiérrez Claverol (Oviedo, 1942) como coordinador de la obra que acaba de editar el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) a modo de foto fija del Campo de San Francisco, el jardín histórico de Oviedo. La obra, homenaje a la joya natural, es también un compendio del ciclo de conferencias que la institución celebró en la primavera de 2024 bajo el título «Pasado Presente y futuro del Campo de San Francisco: un recorrido sobre sus orígenes biodiversidad, avatares histórico y obras de arte». El botánico Tomás Emilio Díaz y el divulgador de la historia ovetense Carlos Fernández Llaneza, además de conferenciantes fueron coordinadores del ciclo. Además, expusieron sus conocimientos sobre el Campo Carmen Rodríguez Pérez, Salvador Beato Bergua, José Galán Arias y Ana Gago Rodríguez. A partir de ahí, Claverol trabajó junto a los autores para empastar sus ideas en la obra que próximamente se presentará. Incluso para esta entrevista, el geólogo admite haber pedido opinión a los conferenciantes. Claverol, además, es colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

Defina el Campo de San Franciso brevemente.

Representa el pulmón verde de Oviedo, un hermoso vergel forestal, ajardinado y ornamentado, un refugio de biodiversidad, considerado como uno de los patrimonios sagrados de la ciudad.

¿Qué hay debajo del Campo, sabemos los que estamos pisando?

El suelo vegetal que sustenta el boscaje y el recubrimiento de hormigón de los caminos y paseos no dejan asomar las rocas sobre las que se asienta, por lo tanto, para reconocer su subsuelo es preciso recurrir a la información que facilitan las excavaciones, calicatas y sobre todo los sondeos mecánicos y la prospección geofísica. Los testigos rocosos extraídos han permitido dibujar un mapa preciso, diferenciando dos ámbitos geológicos muy diferentes: la mitad septentrional está conformada por materiales datados como del Terciario (arcillas, margas y conglomerados con una característica tonalidad rojiza) y la meridional por calizas pardo-amarillentas más antiguas, del Cretácico.

¿Qué accidentes geológicos encierra el recinto?

Son características las fallas tectónicas, con orientación noroeste-sureste, que provocan desplazamientos en vertical de las unidades petrológicas. Una de ellas, que se manifiesta por un escalón topográfico visible al norte del paseo del Bombé (hay que recordar las escaleras para bajar a la fuente del Caracol o de La Granja), llega a alcanzar un desplazamiento puntual de 19 metros.

¿Cuántas especies de plantas hay en el Campo y de qué tipos? ¿Hay especies protegidas o invasoras? ¿Y potencialmente alergógenas?

Se identifican 320 taxones vegetales de los cuales un 25 % son árboles y el resto arbustos, matas y plantas herbáceas. Los árboles más abundantes son el «castaño de indias», el «plátano de paseo», el «arce» y el «tilo plateado». Se calcula que el 41 % de las plantas son autóctonas, un 2,5 % están protegidas por la legislación, un 5,7 % se califican como invasoras y un 37 % se consideran potencialmente alergógenas en distintos grados.

¿Hay algún ejemplar que destaque por sus dimensiones, antigüedad o rareza?

El «plátano de paseo» o «plátano de sombra» (Platanus orientalis) presenta los ejemplares más elevados (hasta 32,3 m) y de mayor grosor. En el paseo de la Herradura existe un roble que probablemente supera los 300 años.

¿Cuándo empieza el Campo a erigirse como parque urbano? ¿La construcción del Paseo del Bombé está relacionada con su papel en la ciudad?

En el siglo XIII comenzó siendo un conjunto de huertas y un boscaje vinculado al convento de San Francisco, que tras la Desamortización de Mendizábal (expropiación y venta en subasta pública de las propiedades monásticas entre 1836 y 1837) gran parte de este espacio verde pasó a propiedad municipal. El Ayuntamiento cedió en 1846 parte de los terrenos a la Universidad para crear un Jardín Botánico, aunque en 1868 fue derribada la tapia que lo cercaba y la zona fue recuperada para el disfrute público.

La construcción del paseo del Bombé comenzó en 1830 (no fue rematado hasta 1888) y constituyó un salón urbano al estilo versallesco que sirvió inicialmente para la celebración de la coronación de Isabel II y luego para el goce ciudadano, con sus fuentes, quiosco de música, bancadas rematadas con leones alados, etc.

¿El Campo siempre fue de todos los ciudadanos de Oviedo o solo de las clases más pudientes? ¿Había diferencias entre la parte alta y la baja del parque?

Las fotos de principios del siglo XX suelen mostrar que ocupaban el paseo de los Álamos gentes bien ataviadas con llamativos sombreros pertenecientes a la clase pudiente. Por el contrario, las imágenes de los paseos del Bombé y de los Curas manifiestan la presencia de personas más sencillas. Esta desigualdad parece esfumarse tiempo después, especialmente escuchando los conciertos o bailando en las verbenas que se celebraban entorno al quiosco musical, propuesto por Clarín y proyectado por Juan Miguel de la Guardia.

¿La utilización del Campo cómo recinto ferial daña su esencia histórica?

La utilización del Campo como recinto ferial de Oviedo no está en cuestión puesto que, como Jardín Histórico que es, choca frontalmente con las Leyes de Patrimonio Histórico Nacional y del Principado, así como con diversas Ordenanzas Municipales vigentes.

¿Cuál es su fotografía favorita del Campo, la que concentra su esencia?

Esto lo he comentado a menudo con Carlos Fernández Llaneza y él se queda con las de los años setenta, la época en que él lo piso de niño. El Palomar, el quiosco de La Chucha, la vista a la osa Petra, los cisnes o los jardines de la Herradura, son imágenes que han quedado grabadas para siempre a quienes entonces eran niños.

¿Si pudieses recuperar un elemento del Campo, cuál sería?

Rehabilitaría el arco románico de San Isidoro con Protección Integral Monumental, uno de los tres únicos de su estilo en Oviedo y única obra «antigua» de la ciudad por recuperar, preservándolo de todo uso impropio como se le está dando últimamente. Esta postura la comparto con uno de los conferenciantes del ciclo, José Galán, que me hizo este apunte. Recuperaría la plazoleta de la Herradura, a mayor gloria del hermoso quiosco de la Música, tal como establece el Catálogo Urbanístico en vigor. También el estanque de las palomas para que luzcan como siempre hicieron los Jardines de Nuestra Señora de Covadonga, hermosa unidad artística que engarza perfectamente en el conjunto del Campo.

¿Cuál es la importancia artística del mosaico del paseo de los Álamos?

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Parafraseando al arquitecto asturiano de adopción, Joaquín Vaquero, «es de lo mejor que hay en la ciudad, uno de los mayores tesoros de arte moderno que tiene Oviedo». El mosaico consta de seis composiciones distintas que debían de repetirse cada uno doce veces hasta cubrir los 72 rectángulos del diseño de la totalidad del paseo: El encargado de diseñar el icónico mosaico abstracto de mármol, dominando el color blanco, fue el artista y pintor gijonés Antonio Suárez en 1966.