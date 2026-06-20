El PSOE reclama explicaciones por el descarte del proyecto de Valdeón para el parque de San Pedro de los Arcos

El portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, expresó este sábado su preocupación por la futura reforma del parque de San Pedro de los Arcos, después de que el equipo de gobierno haya confirmado esta semana que descarta el proyecto diseñado por el paisajista José Valdeón para este espacio.

Fernández Llaneza considera que la renuncia a una propuesta elaborada por uno de los profesionales más reconocidos del paisajismo asturiano debería ir acompañada de explicaciones más detalladas. “Nos preocupa que se haya abandonado un proyecto por el que se pagó una importante cantidad de dinero sin que se aclaren los motivos de la renuncia ni cuáles son las alternativas que se plantean para este espacio tan importante para los vecinos y vecinas de la zona”, señaló.

El portavoz socialista recordó que el parque de San Pedro de los Arcos constituye una de las principales áreas verdes del barrio y un espacio con un gran potencial. Por ello, defendió que cualquier actuación futura debe desarrollarse con criterios de sostenibilidad, integración paisajística y participación vecinal.

“El movimiento vecinal del barrio quiere participar en el diseño de su parque y rechaza con contundencia que se transforme en otra de esas desafortunadas ‘plazas duras’ que tanto proliferan con este equipo de gobierno”, afirmó Fernández Llaneza.

El edil del PSOE preguntó esta semana en la comisión plenaria de Urbanismo por la reforma del parque y por los plazos previstos para su ejecución. Según indicó, el equipo de gobierno volvió a hablar de una actuación “inminente”, aunque ofreció pocas concreciones sobre el proyecto. “En esto último no hubo sorpresa: como todas las promesas de este equipo de gobierno, todo es ‘inminente’; pero sobre cuál es el proyecto hubo bastantes menos concreciones”, lamentó.

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Fernández Llaneza señaló, no obstante, que el Grupo Socialista toma “por buenas” las palabras del concejal Nacho Cuesta y confía en que la reforma permita duplicar el número actual de árboles del parque. También indicó que, según la información trasladada en comisión, el nuevo proyecto incluirá un parque canino. “Para nosotros es importante escuchar a la ciudadanía. Oviedo necesita proyectos sólidos y consensuados para sus parques y zonas verdes. No podemos permitir que la improvisación sustituya a la planificación ni que el hormigón sustituya al verde”, concluyó el portavoz socialista.