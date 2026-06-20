Teatro, acampada y juegos para el ecuador del festival Cafca

Ver a alguien leyendo un libro en el Campo San Francisco es normal sobre todo en jornadas calurosas como las de ayer. Lo que no es tan común es ver a una persona colgada de un árbol disfrutando de un libro. El festival Cafca llegó ayer al ecuador de la mano de una acampada en los jardines de La Rodriga, el espectáculo teatral «Sie7e» y con el «Pasaje de los recuerdos» y otras actividades que por segunda jornada consecutiva volvieron a llenar. Cristina Solé hizo de las suyas en el Jardín Histórico y no dudó en vacilar al mismísimo Juan Luis Cano de «Gomaespuma». La artista le pedió que le ayudase a bajar de las alturas. «¿Salto?», le dijo. Él intentó cogerla, pero ella no cumplió con su promesa. Siguió a varios metros de altura haciendo trastadas.

Muy cerca de allí, en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, Sara Fernández recibió a los compradores de las históricas tiendas como una perfumería llena de olores o una juguetería con históricos juegos. El objetivo es que los asistentes era descubrir las joyas que guardaban cada una de las estanterías.

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Pacientemente, esperaron la cola las familias para ver el espectáculo «Sie7e». Desde Jaén viajó Santos Sánchez para traer a la plaza del Ayuntamiento un teatro en miniatura donde quince privilegiados espectadores observaron cómo transformaba una camisa o un botijo. «Este espectáculo acaba de estar en Noruega y Dinamarca y lo hemos traído a Oviedo porque su público es muy bueno, entusiasta y agradecido». Por la tarde, llegó uno de los momentos más esperados: la acampada en los Jardines de La Rodriga. A lo largo de la tarde y durante la noche, los participantes realizaron diferentes actividades y rutas para descubrir un espacio desde el que hay privilegiadas vistas a Oviedo.