Tres días de música y un nuevo escenario: el Vesu vuelve a casa con lo mejor de la escena independiente
Del 26 al 28 de junio el festival celebra su séptima edición y apuesta por un evento de "kilómetro cero" urbano con clásicos como "Depresión Sonora" y "Mujeres", nombres emergentes como "Las Petunias", "Sobrezero" o los británicos "Snake Eyes" y talento local de la mano de "Puño Dragón"
L. L.
El Vesu regresa a sus raíces. La séptima edición del festival de música independiente volverá a latir en Oviedo del 26 al 28 de junio, recuperando el espíritu de sus inicios y apostando por un formato más concentrado y urbano. El corazón del evento se situará durante el viernes y el sábado en el entorno de El Campillín, con el recinto del colegio de los Dominicos como epicentro de la actividad, mientras que la Central Artística de Bueño se mantendrá como escenario para una de sus jornadas más especiales.
Lo mejor de la escena independiente
El cartel vuelve a demostrar el mimo con el que se cuida cada edición. María Arnal lidera la propuesta con su nuevo espectáculo, AMA, en lo que será además su única actuación en Asturias. La artista catalana continúa expandiendo su universo sonoro, donde lo tradicional y lo electrónico conviven en una propuesta tan íntima como envolvente. A su lado, la contundencia del post-punk de Depresión Sonora y la energía del rock garajero de Mujeres marcarán el pulso de las primeras jornadas.
El Escenario Vibra Mahou completará su programación con nombres como Pimp Flaco y Kinder Malo, ahora reunidos bajo el proyecto Dora Band, el talento local de Puño Dragón y una selección de propuestas emergentes que son ya sello distintivo del festival, como Las Petunias, Sobrezero o los británicos Snake Eyes. A todo ello se sumará un concierto sorpresa que todavía está por desvelar.
Fiel a su carácter de festival abierto y diverso, el Vesu ampliará su propuesta más allá del entorno urbano. El domingo, bajo el nombre "Vesu en La Ribera", la cita se trasladará a la Central Artística de Bueño para una jornada diurna pensada para todos los públicos. Allí, las actuaciones de Begut y Billy Boom Band pondrán el broche final a un fin de semana que vuelve a conectar música, ciudad y comunidad.
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