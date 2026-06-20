Los vecinos ven en la reforma de La Escandalera una oportunidad para modernizar el corazón de Oviedo

Jaime Baladrón y Lorena Ávila ven en La Escandalera una oportunidad para que Oviedo dé un salto en uno de sus espacios más simbólicos. La actuación, vinculada a la ampliación del aparcamiento subterráneo, permitirá unir el paseo de los Álamos, la plaza y el entorno del teatro Campoamor, creando una gran estancia en el corazón de la capital asturiana. «Siempre está bien mejorar y avanzar; todo buen proyecto tiene pros y contras», reflexiona. Su opinión sintetiza buena parte del espíritu de la actuación: una reforma ambiciosa en pleno corazón de la capital asturiana que permitirá actualizar un espacio central, muy transitado y con un enorme valor simbólico. Es por ello que considera «interesantes» los planes municipales y subraya la importancia de ejecutarlos «con cabeza» y de manera equilibrada, especialmente por tratarse de una intervención en una zona clave para el comercio, los vecinos y los miles de ciudadanos que cruzan a diario este emplazamiento.

Jaime Baladrón, también carbayón, sitúa el arbolado urbano en el centro del debate. En su opinión, Oviedo necesita avanzar hacia plazas más frescas y preparadas para temperaturas cada vez más altas. «El mercurio ya casi alcanza los 40 grados algunos días y necesitamos espacios donde poder refrescar». También detalla que los cambios en la movilidad pueden tener efectos sobre el uso del vehículo privado, pero recuerda que Oviedo es una ciudad que se puede recorrer caminando. «Es pequeña y manejable».

Jesús García del Barrio pone el acento en una demanda que coincide con el espíritu más amable del proyecto: más verde y más sombra. «A mí me gusta como está, a lo mejor un poco más de verde, algún arbolito. No tanto hormigón», señala. Sobre la gran plaza para conciertos y otros grandes actos culturales prefiere que «la gente vaya a la fiesta y no que se meta la fiesta en la casa de la gente. Se puede hacer un recinto ferial y evitar que las orquestas estén al lado de mi casa».

Las opiniones de otros vecinos también reflejan que La Escandalera tiene margen de mejora. Ramón Oro reconoce que la plaza «puede mejorar mucho porque siempre las cosas son mejorables». No obstante, apunta que en Oviedo existen otras necesidades y pone el foco en la reducción de carriles sobre una zona que soporta 17.800 vehículos diarios. «Llegará un momento en el que no se pueda salir del coche».

Blanca Iglesias representa la mirada más vinculada a la memoria de la plaza. Recuerda la Escandalera «de toda la vida» y la fuente que hubo antiguamente en el espacio. «El proyecto por el momento no me convence mucho, para mí el diseño actual es de toda la vida. Esta es La Escandalera de siempre».

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El objetivo del alcalde, Alfredo Canteli, es que las obras puedan comenzar antes de las elecciones municipales del próximo año. Los trabajos durarán veintidós meses y tendrán un coste de 19,5 millones de euros, según el estudio de viabilidad. Toda la documentación alrededor de este proyecto está colgada en la web del Ayuntamiento de Oviedo para que los carbayones hagan sus aportaciones.