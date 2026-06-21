Álvaro Queipo sobre el rumbo de la capital asturiana: "Oviedo con Canteli volvió a la luz; a la ciudad le sientan muy bien los gobiernos del PP"

"Oviedo es el faro de guía para toda Asturias". Son palabras del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que este domingo participó en el primer día del afiliado organizado por la formación de Oviedo. Un encuentro que tuvo lugar en el Llagar de Colloto una semana después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, sacase pecho en este mismo escenario de que un Gobierno nunca invirtió tanto en la capital asturiana. Unas palabras que enfadaron al líder de la oposición, que le acusó de engañar. "Hay que tener una cara muy grande para decir esas palabras cuando está cumpliendo con deudas de hace treinta años".

Críticas por los retrasos del HUCA

A renglón seguido, tiró de hemeroteca. Recordó que el socialista prometió en enero de 2023 que el derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias —HUCA— tendría lugar en el segundo semestre de ese mismo año. "Aquel día de precampaña dijo que era cuestión de meses. Llevamos esperando 41 meses a que se haga. Oviedo necesita humildad de parte de quien no cumple", afirmó.

Otro de los temas que trató fue la unificación de sedes judiciales alrededor del palacio de justicia de Llamaquique. "En septiembre de 2022 adelantó que se haría en un tiempo razonable. Desde entonces, han pasado cuatro años". Queipo añadió que este asunto es "muy importante" y que no vale con "un apaño ni ninguna chapuza". "La justicia necesita una sede judicial moderna y funcional y nosotros estamos trabajando en ello", señaló.

La Ronda Norte, en el centro del debate

También mostró su preocupación por la Ronda Norte y pidió al Principado que se "aclare". "Hace unos años votaron a favor del Acceso Norte a Oviedo, pero la presión de los socios influye demasiado. Incluso la han descartado, pero quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque se hará con el PP", aseguró.

En definitiva, concluyó, lo que Asturias necesita es un "gobierno que genere estabilidad". "Haremos una reforma fiscal atrevida y será la más importante de la historia de Asturias. El objetivo es que la región deje de ser uno de los territorios que más castiga y aplicaremos políticas para las pymes y autónomos. Seremos un gobierno amable, que ayude y facilite la tarea", defendió.

Llamamiento al cambio político

De cara a las elecciones, adelantó que tiene un "buen programa electoral" y que está culminando "un proyecto alternativo a este desgobierno". "Necesito que me echéis una mano y trabajar por el cambio", pidió. También destacó que Oviedo con "Canteli Canteli volvió a la luz; a la ciudad le sientan muy bien los gobiernos del PP".

En clave electoral, el presidente local, Mario Arias, reclamó el máximo apoyo para revalidar la mayoría absoluta en el Ayuntamiento. Argumentó que esta representación "nos permite trabajar con estabilidad" sin depender de "bloqueos de quienes ponen por delante los intereses partidistas". Es por ello que quiere que "cada afiliado, simpatizante y cualquier persona explique en cada barrio lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo".

A lo largo de su intervención, el primer teniente hizo balance de un "año intenso" para el PP local. "Llevamos a cabo un congreso ejemplar, con madurez y habilidad. Gerardo —en referencia a Antuña—, gracias por tu responsabilidad y seguiremos trabajando juntos porque hemos puesto en marcha un nuevo proyecto de renovación, que no significa romper con lo anterior, para construir los éxitos", afirmó.

Arias: "El problema de Barbón es Queipo"

Además, sacó pecho de que el PSOE se está derrumbando en las políticas de las que siempre presume: sanidad, educación y dependencia. "No están para hacer nada, nosotros estamos cada vez más fuertes y centrados en resolver los problemas de los asturianos. El problema de Barbón es Queipo", subrayó.

Palabras que también compartió el presidente de Nuevas Generaciones, Manuel López Purón. "La situación que estamos viviendo es aterriza como puedas y en las preguntas al presidente ves que Barbón no llega y que hay tiempos revueltos", dijo. El vicesecretario de la entidad, Alejandro Fernández, resaltó el incansable trabajo que hace el equipo de gobierno y destacó que detrás de cada proyecto hay "nombres y apellidos".

Homenaje a los afiliados

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El día del afiliado sirvió para rendir homenaje a los afiliados Álvaro Queipo, Mari Cruz Méndez, Marta García, Beatriz Collado y Carlos Alonso Pastur. También se recordó a los inscritos ya fallecidos.