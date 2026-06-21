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Cae una mujer en una céntrica plaza de Oviedo por el mal estado del pavimento

La Policía Local documentó el estado de la calzada en la plaza del Fresno tras el incidente

El agente en la plaza del Fresno.

El agente en la plaza del Fresno. / LNE

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Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Una mujer sufrió este domingo una caída en la plaza del Fresno, la antigua plaza de la Gesta, después de tropezar por culpa del mal estado del pavimento. El accidente obligó a movilizar a la Policía Local, que acudió al lugar para atender la incidencia y comprobar las circunstancias en las que se produjo el percance.

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La caída se produjo en una zona de paso habitual para vehículos, donde el deterioro de algunas baldosas y desniveles puede suponer un riesgo. Los agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la plaza para recabar información sobre el estado del pavimento. La intervención sirvió también para dejar constancia del punto exacto en el que se produjo la caída, ante la posibilidad de que sea necesario adoptar medidas de reparación o señalización para evitar nuevos accidentes.

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La plaza del Fresno, situada en un enclave céntrico y muy transitado, es una zona de uso cotidiano para vecinos, trabajadores y usuarios de los servicios próximos, por lo que cualquier deficiencia en el pavimento puede tener consecuencias directas para la seguridad peatonal.

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