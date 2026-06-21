Carlos Velasco, María Isabel González, Jairo Pérez y Diego Lobo se coronan como reyes de la tonada en Oviedo

La canción asturiana ya tiene nuevos campeones. El teatro Filarmónica acogió este domingo la gala de entrega de premios del Concurso de Canción Asturiana "Ciudad de Oviedo" 2026, una cita que puso el broche de oro a varias semanas de competición y que volvió a reunir en el auditorio ovetense a buena parte de la familia de la tonada. Organizado por la concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Oviedo y con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, diario oficial del certamen, el concurso reafirmó una edición más su condición de referencia para los amantes de la música tradicional asturiana.

En el apartado competitivo, el primer "Premio Manolo Delgado" de la categoría masculina fue para Carlos Velasco Montes, seguido por Esteban Verdeja Martínez y Odón García González. En categoría femenina, el "Premio La Busdonga" coronó a María Isabel González Morán, con Cristina Sánchez Sánchez como segunda clasificada y Lorena Corripio López en tercera posición.

Entre los más jóvenes, el "Premio Carlos Menéndez Jeannot" distinguió a Jairo Pérez García, por delante de Mario González García y Manuel Valle Cue. Por su parte, el "Memorial Remis Ovalle" de gaiteru solista proclamó vencedor a Diego Lobo Tuñón, seguido de Pelayo Cordero Vega y Nel Cortizo Verdejo.

La ceremonia comenzó con la entrega de trofeos a los finalistas. Entre las personas encargadas hacerlo estuvo Sara Bernardo, periodista de LA NUEVA ESPAÑA. La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, presidió el acto y quiso poner el acento en el valor patrimonial de la tonada. "Cada tonada que hemos escuchado estos días representa mucho más que una canción; representa nuestra historia, nuestras raíces y una forma de sentir y de expresar lo que somos", afirmó durante su intervención.

La edil también agradeció expresamente el respaldo del público y el trabajo de todas las personas implicadas en la organización, además de destacar el papel de LA NUEVA ESPAÑA, diario oficial del concurso, "por su apoyo y la difusión que realiza de este evento, ayudando a que la canción asturiana llegue a más personas y tenga el reconocimiento que se merece".

Premios en metálico

Los premios repartieron cuantías económicas que oscilaron entre los 700 y los 50 euros, además de los correspondientes trofeos, según la categoría y la clasificación obtenida. El fallo correspondió a un jurado presidido por Alfonso Sánchez Peña e integrado por Gustavo Eguren, Jesusa González Fernández, Pedro Rodríguez Cortés y Vicente Prado "El Pravianu", que ejerció además como gaiteru oficial del certamen. Presentada por Almudena Iglesias y con dirección artística de Laude Martínez, la cita volvió a consolidarse como una de las grandes referencias de la tonada, además de ser puntuable para el Concurso Regional Absoluto "La Busdonga", organizado por la consejería de Cultura del Principado de Asturias.

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Tras la entrega de galardones, los campeones volvieron a subir al escenario para interpretar varios temas. La gala contó además con la actuación del trío de música tradicional "Nosotres3" y se cerró con la intervención de la "Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo*, que puso el broche sonoro a una mañana de marcada asturianía.