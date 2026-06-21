El gran concierto de Oviedo: médicos, aparejadores y abogados quieren «tocar la fibra» con sus voces

El Auditorio será escenario este lunes de un estreno en el panorama cultural asturiano. Los coros de los colegios oficiales de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Médicos y Abogados se unirán en un concierto que promete «tocar la fibra en un canto a los Derechos Humanos». Cerca de ciento cincuenta voces se darán cita en una propuesta coral singular, enmarcada en esta ocasión en la programación de la XXIII Semana Médica pero que nace con una vocación de continuidad.

El Colegio de Médicos suele promover cada año actos culturales dentro las actividades de su patrona, la Señora del Perpetuo Socorro, habitualmente algún espectáculo musical, por ejemplo en 2025 actuó la formación coral León de Oro. «Este año se ha querido dar una vuelta y de forma muy espontánea ha surgido este certamen de coros de colegios profesionales, que han querido poner el foco en la vigilancia de los Derechos Humanos en un momento oportuno por el clima social existente», explicó Pedro Laguna, director de Comunicación del Colegio de Médicos de Asturias.

Así que además de escuchar a los coros del Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, del Colegio de Abogados y del Colegio de Médicos, el concierto «pretende concienciar a la gente de la necesidad de abogar por los Derechos Humanos dado el clima en el que vivimos actualmente. Queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, compartiendo este mensaje de ética y de servicio a la ciudadanía que tenemos los tres colegios profesionales», apunta Patricia Miriam Martínez, directora del coro del Colegio de Médicos de Asturias. «Creo que vamos a sorprender porque la gente cuando viene a un concierto espera simplemente oír cantar. Habrá también imágenes y textos que van a remover, van a tocar la fibra de los asistentes», adelantó Patricia Miriam Martínez.

El Colegio de Médicos de Asturias puso en marcha su coro a finales de 2021, está formado por 72 componentes de los que, aproximadamente la mitad, son médicos y el resto familiares y amigos que se han ido sumando. Esta coral mixta «ensaya una vez a la semana, entre hora y cuarto y hora y veinte, actualmente en los locales de la iglesia del Corazón de María porque las instalaciones del Colegio están en obras», según detalla su directora, que ve en el canto coral una actividad complementaria a profesiones tan exigentes. «Los tres colegios que tenemos coro se corresponden con profesiones de muchísimo estrés y a los que la música ayuda a liberar. Nuestro coro surgió ante el interés de varios colegiados de hacer una actividad que relajase, que promoviese la música y, sobre todo, la convivencia entre ellos», explica Patricia Miriam Martínez. En el concierto del lunes el repertorio del coro de los médicos constará de tres temas: Cantares (Machado/Cangiani) y los conocidos «Eres tú» de Juan Carlos Calderón y «Hallelujah» de Leonard Cohen.

El coro del Colegio de Abogados de Oviedo inició su andadura en el año 2018 «por el interés de varios colegiados y colegiadas en fomentar la música y juntarse para cantar, participar y abrirse también a la sociedad», comenta su directora, Silvia Martínez. «Empezamos siendo 26 y ahora mismo somos 58, es una actividad colegial de éxito, totalmente diferente», añade su directora. La formación «ensaya dos veces al mes, por espacio de hora y media cada una, aunque cuando se acerca el concierto intensificamos el trabajo», desvela la directora de un coro integrado «por abogados y procuradores y también por fiscales, gente del mundo jurídico y amigos y familares»porque, añade, «es una forma de abrirse a la sociedad civil, ya que una de las finalidades de nuestro colegio no es solo dar cobertura y amparar a los colegiados sino también llegar más allá, trascender». Su repertorio en el concierto de este lunes estará compuesto por el tema «Libertad» del Coro de Esclavos de Nabucco en la versión de Nana Mouskouri; «Esta Tierra»; y «Pequeña Suite del Amor».

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La mayor experiencia y trayectoria de los coros de colegios profesionales de Asturias corresponde al de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, gestado hace más de veinte años, en 2005. Fue una idea que salió del 75 aniversario de la corporación y cristalizó dos años más tarde con su presentación en la capilla del hotel de la Reconquista de Oviedo, con Óscar Allen al frente, si bien su director desde 2014 es Joaquín Valdeón, quien atesora una dilatada carrera de en dirección coral y también está al frente del Coro Universitario de Oviedo. «Empezó siendo un coro muy numeroso, ahora es más reducido, un coro de cámara con catorce o quince miembros; se trabaja muy bien, con dos ensayos a la semana, uno dedicado a técnica vocal aplicada y el otro ya más general», detalla Valdeón. El coro del colegio de Aparejadores interpretará «Cuando salí de Cabrales» y piezas de seleccionadas de las «Five hebrew love songs». Y al final las tres formaciones ensamblarán en una sola para cantar el célebre «Dona nobis pacem». Aunque el concierto está pensado para a celebración del colegio de Médicos, la amplitud de la sala del Auditorio permite reservar entradas para el público interesado en acudir que las podrá retirar, gratis, en el Colegio de Médicos el mismo lunes por la mañana o partir de las seis de la tarde en las taquillas del Príncipe Felipe.