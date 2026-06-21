Horarios y paradas del autobús turístico de Oviedo para el verano: tendrá audioguía en seis idiomas
El vehículo recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad hasta el 30 de septiembre, con ocho expediciones al día los fines de semana y fechas señaladas
El verano llega a Oviedo con la puesta en marcha de un nuevo autobús turístico para recorrer los principales enclaves de la capital asturiana. El servicio estará operativo hasta el 30 de septiembre, con una ruta circular por algunos de los puntos más representativos de la ciudad.
Una de las principales novedades de este año es el cambio de vehículo respecto a temporadas anteriores. El nuevo autobús incorpora un diseño más moderno, con una imagen del skyline de Oviedo en los laterales, pensada para reforzar la identidad visual del servicio turístico.
El vehículo contará además con un sistema de audioguía con posicionamiento GPS, que irá describiendo las localizaciones por las que circule en cada momento. En una primera fase, la audioguía estará disponible en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y portugués, con el objetivo de facilitar la información sobre la ciudad a un amplio abanico de visitantes.
Otra de las características del servicio será el sistema ‘hop on hop off’, que permitirá a los viajeros subir y bajar del autobús en las paradas que deseen a lo largo del día. De este modo, los usuarios podrán organizar su recorrido por Oviedo de forma flexible y adaptada a sus intereses.
La ruta mantendrá el mismo itinerario que en 2025, con el objetivo de consolidar un recorrido reconocible para los visitantes. El trayecto tendrá formato circular, con salida y llegada en la parada situada en la calle Marqués de Santa Cruz, frente a El Escorialín.
Las paradas previstas para el autobús turístico de Oviedo en el verano de 2026 son: Marqués de Santa Cruz, Argüelles, Víctor Chávarri, Uría, Toreno, avenida de Galicia, Monumentos, Samuel Sánchez, Independencia, Melquíades Álvarez, Covadonga, Santa Clara, Uría, Toreno, Santa Susana y regreso a Marqués de Santa Cruz.
Durante el verano, los fines de semana y fechas señaladas, el autobús turístico realizará un total de ocho expediciones diarias, con salidas cada hora entre las 11.00 y las 20.00 horas.
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