Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Horarios y paradas del autobús turístico de Oviedo para el verano: tendrá audioguía en seis idiomas

El vehículo recorrerá los puntos más emblemáticos de la ciudad hasta el 30 de septiembre, con ocho expediciones al día los fines de semana y fechas señaladas

El bus turístico, recogiendo viajeros en la calle Marqués de Santa Cruz.

El bus turístico, recogiendo viajeros en la calle Marqués de Santa Cruz. / Lucas Blanco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El verano llega a Oviedo con la puesta en marcha de un nuevo autobús turístico para recorrer los principales enclaves de la capital asturiana. El servicio estará operativo hasta el 30 de septiembre, con una ruta circular por algunos de los puntos más representativos de la ciudad.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Una de las principales novedades de este año es el cambio de vehículo respecto a temporadas anteriores. El nuevo autobús incorpora un diseño más moderno, con una imagen del skyline de Oviedo en los laterales, pensada para reforzar la identidad visual del servicio turístico.

El vehículo contará además con un sistema de audioguía con posicionamiento GPS, que irá describiendo las localizaciones por las que circule en cada momento. En una primera fase, la audioguía estará disponible en castellano, inglés, francés, italiano, alemán y portugués, con el objetivo de facilitar la información sobre la ciudad a un amplio abanico de visitantes.

Otra de las características del servicio será el sistema ‘hop on hop off’, que permitirá a los viajeros subir y bajar del autobús en las paradas que deseen a lo largo del día. De este modo, los usuarios podrán organizar su recorrido por Oviedo de forma flexible y adaptada a sus intereses.

La ruta mantendrá el mismo itinerario que en 2025, con el objetivo de consolidar un recorrido reconocible para los visitantes. El trayecto tendrá formato circular, con salida y llegada en la parada situada en la calle Marqués de Santa Cruz, frente a El Escorialín.

Las paradas previstas para el autobús turístico de Oviedo en el verano de 2026 son: Marqués de Santa Cruz, Argüelles, Víctor Chávarri, Uría, Toreno, avenida de Galicia, Monumentos, Samuel Sánchez, Independencia, Melquíades Álvarez, Covadonga, Santa Clara, Uría, Toreno, Santa Susana y regreso a Marqués de Santa Cruz.

Noticias relacionadas

Durante el verano, los fines de semana y fechas señaladas, el autobús turístico realizará un total de ocho expediciones diarias, con salidas cada hora entre las 11.00 y las 20.00 horas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
  2. Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
  3. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas
  4. Las Regueras, rota de dolor por el fatal accidente de tractor del domingo: 'No hay justicia, toda la vida trabajando para acabar así
  5. El parking del futuro del centro de Oviedo costará 19,2 millones, la obra arrancará en enero y durará casi dos años
  6. Alarma en Oviedo: un incendio amenaza varias naves en uno de los barrios más populosos de la ciudad
  7. “Pavarotti murió en mis manos”: la tristeza de un portero de Oviedo que rescató al pavo real atropellado en el centro de la ciudad
  8. Un particular se postula como ganador de la subasta de la antigua fábrica de loza de Oviedo

Horarios y paradas del autobús turístico de Oviedo para el verano: tendrá audioguía en seis idiomas

Horarios y paradas del autobús turístico de Oviedo para el verano: tendrá audioguía en seis idiomas

Los tres barrios de Oviedo que disfrutarán de nuevas canchas deportivas

Los tres barrios de Oviedo que disfrutarán de nuevas canchas deportivas

Todas las naves en ruina de Almacenes industriales, una zona degradada de Oviedo, se derribarán este verano

Todas las naves en ruina de Almacenes industriales, una zona degradada de Oviedo, se derribarán este verano

Álvaro Queipo sobre el rumbo de la capital asturiana: "Oviedo con Canteli volvió a la luz; a la ciudad le sientan muy bien los gobiernos del PP"

Álvaro Queipo sobre el rumbo de la capital asturiana: "Oviedo con Canteli volvió a la luz; a la ciudad le sientan muy bien los gobiernos del PP"

Carlos Velasco, María Isabel González, Jairo Pérez y Diego Lobo se coronan como reyes de la tonada en Oviedo

Carlos Velasco, María Isabel González, Jairo Pérez y Diego Lobo se coronan como reyes de la tonada en Oviedo

El PSOE propone adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de Oviedo al cambio climático

El PSOE propone adaptar las instalaciones deportivas y los espacios públicos de Oviedo al cambio climático

Último adiós al periodista Orlando Sanz: "Era una persona insobornable; un hombre que quería el bien para Oviedo y sin partidismos de ninguna clase"

Último adiós al periodista Orlando Sanz: "Era una persona insobornable; un hombre que quería el bien para Oviedo y sin partidismos de ninguna clase"

Los vecinos ven en la reforma de La Escandalera una oportunidad para modernizar el corazón de Oviedo

Los vecinos ven en la reforma de La Escandalera una oportunidad para modernizar el corazón de Oviedo
Tracking Pixel Contents