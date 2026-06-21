El IES La Ería celebra la graduación de su primera promoción de Formación Profesional Dual

El IES La Ería acogió el acto de graduación de la primera promoción de Formación Profesional Dual, una modalidad implantada el pasado curso en la totalidad de los centros formativos del Principado de Asturias y que está transformando el modo de aprender, formar talento y preparar al alumnado para su incorporación al mundo laboral.

El alumnado de los ciclos de Comercio y Marketing ha sido protagonista de esta primera experiencia formativa, en la que, desde el inicio de sus estudios, ha combinado la formación teórica en el centro educativo con la experiencia práctica en destacadas empresas del sector del retail y el marketing.

Este modelo supone un cambio significativo respecto a sistemas anteriores, ya que la integración en el entorno laboral comienza en el mes de enero del primer curso, frente a las prácticas tradicionales que tenían lugar únicamente al final del ciclo.

Este enfoque permite una mejor adaptación del alumnado a los entornos profesionales y favorece su empleabilidad, al facilitar un contacto temprano y sostenido con la realidad de las empresas.

En este contexto, el IES La Ería continúa reforzando su compromiso con una oferta formativa pública, actualizada y de calidad en el ámbito de Comercio y Marketing en Oviedo.

Como novedad, el centro incorporará el próximo curso 2026-2027 el ciclo formativo de grado superior en Marketing y Publicidad en modalidad presencial. El plazo de solicitud de matrícula para esta nueva oferta acaba de abrirse, ampliando así las oportunidades formativas para el alumnado interesado en este sector.

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La comunidad educativa del IES La Ería felicitó a los graduados y graduadas de esta primera promoción de FP Dual, reconociendo su esfuerzo, dedicación y capacidad de adaptación a un modelo formativo innovador que marca el futuro de la formación profesional en Asturias.