Marc Miralta, percusionista, que actuará en el Campoamor: «La magia de este concierto es que nosotros mismos no sabemos qué va a pasar»

Marc Miralta (Barcelona 1966) está considerado como una de las grandes referencias de la percusión en la escena actual del jazz europeo. De vocación muy temprana, formado en el Taller de Musics de Barcelona y en el Berklee College of Music de Boston, donde coincidió y compartió escenario con todos los grandes maestros de su generación, lleva casi cuatro décadas pisando los escenarios de los principales festivales de jazz del mundo. Llega a Oviedo para participar en el festival Vetusta Jazz (mañana, 20.00 horas, teatro Campoamor), celebrando el vigésimo quinto aniversario de su legendario disco «New York Flamenco Reunion».

Veinticinco años después de este disco, por fin lo presenta en Oviedo y lo hace además rodeado de una formación «All star».

Sí, tengo la suerte de contar con unos músicos maravillosos con los que trabajo desde hace años en diversas formaciones. Con Perico Sambeat tengo una relación especial desde hace muchos años. A Shai Maestro lo conozco desde los tiempos de Nueva York, en los años noventa. Hicimos muchas giras. Bandolero ya tocó en el segundo CD de «Flamenco Reunion», y con Miquel Álvarez, que es de otra generación, ya hemos hecho varios proyectos juntos. Siempre me gusta rodearme de músicos brillantes que sé que cuando me subo al escenario con ellos, cerramos los ojos y nos ponemos a volar y a pintar.

Usted es un percusionista en el más amplio sentido de la palabra, en su repertorio incluye una amplísima gama de instrumentos.

Originalmente soy batería. Lo soy desde el día que, teniendo siete años, mi padre entró en casa con una batería para él y yo ya no he dejado de tocarla. Posteriormente estudié percusión clásica, lo que me abrió la puerta a tocar la marimba, el vibráfono, tímpanis, xilófono… Después, por mi pasión por el flamenco, empecé a tocar el cajón, a investigar todos los palos, y ahora muchas veces toco la batería sentado directamente en el cajón. En la época de Nueva York me introduje en las tablas hindús, pero es un instrumento que exige mucha dedicación. También el piano, que me ayuda mucho a componer. La música es melodía, armonía y ritmo, y a mí me gusta disfrutarla en su plenitud. Tocar varios instrumentos me ayuda a comprender mejor las aportaciones que hacen los músicos que me acompañan.

Usted ha tenido el privilegio de tocar con músicos como Pat Metheny, Paquito d’Rivera, Wynton Marsalis y un larguísimo etcétera. ¿Qué experiencia le ha marcado más?

Estoy muy contento de haber tocado con músicos increíbles toda mi vida. Lo más fácil es decir esos nombres: Paquito, Wynton, Art Farmer… Pero también hay otros músicos que quizá no tienen tanto nombre, pero sí un nivel impresionante. Incluidos algunos de mis alumnos en el Taller de Musics de Barcelona, que también influyen en mi forma de tocar y que me acompañan igualmente en el viaje musical. Cada vez que sales a un escenario es un viaje único e irrepetible. Cada día es distinto. Ahora estoy tocando mucho con Javier Vercher, Dee Jay Foster, Roger Mas, Xavi Torres. Lo mismo que Seamus Blake, Joshua Redman, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Avishai Cohen. Musicos de aquí o de fuera, todos son importantes, no solo los nombres famosos me influyen.

¿Y qué leyenda del pasado o del presente falta en esa lista, con quién le gustaría tocar?

¡Con todos! En realidad soy muy poco mitómano. El otro día conocí al vibrafonista Simon Moullier y me encantaría tocar con él. Pronto tendré ocasión de contar Con Sara Sánchez, que vendrá a bailar. Me encanta el baile en el flamenco. Tengo la suerte de acabar tocando con todos los músicos con los que quiero tocar.

Y de los músicos más jóvenes, ¿Quién viene pisando fuerte?

Los músicos jóvenes vienen preparadísimos, tienen un nivel increíble. El mismo Simon Mullier, que te acabo de comentar, es una barbaridad cómo toca. En Cataluña ahora tenemos a Camil Arcarazo, Víctor Carrascosa, gente de veinte años. Pau Serra, Xavi Maldonado. Es maravilloso ver cómo conocen la tradición. Personalmente, me encanta tocar con gente mayor, gente de setenta, ochenta, porque van a la esencia pura, pero igual con gente joven, que vienen con toda la energía. Me encanta lo tradicional y lo contemporáneo, todos los estilos, lo flamenco, lo cubano, lo brasileño, lo africano, lo hindú. Me gusta pasar por todo y tocar con todo tipo de gente. Me encantan todas las diferencias y así voy a seguir.

Oviedo ha estado varias décadas sin una programación estable de jazz. ¿Cómo convencería a alguien que no sabe nada de jazz de que vaya a su concierto?

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Me alegro mucho de que Oviedo vuelva a tener un festival de jazz. La música hace que crezcamos personalmente. Un concierto de jazz tiene la característica de ser irrepetible cada vez. Por ejemplo, esta será la primera y única vez que Shai Maestro toque el «New York Flamenco Reunion». Será una mezcla exclusiva, una magia nueva. Nosotros mismos no sabemos qué va a pasar. Tenemos muchas ganas de llegar a Oviedo y tocar en este concierto que será el primero de este homenaje al vigesimoquinto aniversario de este disco. ¡No faltéis u os arrepentiréis! n