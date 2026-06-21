Todas las naves en ruina de Almacenes industriales, una zona degradada de Oviedo, se derribarán este verano

Los vecinos de Ciudad Naranco, que tenían la mosca detrás de la oreja después del último incendio registrado en una de las naves abandonadas de Almacenes Industriales, ya pueden estar tranquilos. Al menos ese es el mensaje que quiere transmitirles el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, quien asegura que la demolición del inmueble que fue pasto de las llamas el lunes pasado comenzará esta misma semana. Pero no sólo eso, Prado afirma que el Ayuntamiento ya tiene muy avanzadas las negociaciones con los propietarios de otras cinco naves declaradas en estado de ruina y que también estarán derribadas, como muy tarde, después del verano.

El concejal de Seguridad Ciudadana asegura que el equipo de Gobierno que dirige Alfredo Canteli tiene como una de sus prioridades la recuperación del área de Almacenes Industriales, una zona de la ciudad muy degradada que se encuentra a tan solo cinco minutos andando de la calle Uría. «Tenemos muy claro que esas actuaciones son muy importantes para la ciudad y por eso estamos trabajando para conseguir que se lleven a cabo cuanto antes. No obstante, derribar una nave no es tan fácil, son procesos farragosos y expedientes complejos que no se cierran de un día para otro», subraya José Ramón Prado.

En este sentido, Prado insiste en que ya tiene el compromiso de la mayoría de los propietarios de las naves abandonadas y que serán ellos mismos los que se encarguen de afrontar las demoliciones. Sólo uno de ellos ha presentado un recurso contra la resolución municipal que declara esos inmuebles en ruina y que insta a derribarlos. Dicho recurso ha sido denegado por el Ayuntamiento. «Los técnicos han declarado en ruina esa nave y ellos son los que mandan en estos asuntos, los que certifican que un inmueble en ese estado puede ser peligroso. Esperemos llegar pronto a un acuerdo con ese propietario, confío en ello», dice el concejal.

Proyecto inmobiliario

La posible transformación de Almacenes Industriales no se limitaría, sin embargo, a la desaparición de las naves en ruina. La reordenación de la zona abre la puerta a un proyecto de mayor alcance urbanístico que ya se ha puesto sobre la mesa del Ayuntamiento. En este contexto, la promotora de suelo del Grupo Santander, LandCo, como ya avanzó en su día este diario, maneja la posibilidad de levantar en estos terrenos alrededor de 120 viviendas distribuidas en tres bloques de entre cinco y siete alturas.

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La compañía habría trasladado al Consistorio una propuesta de sectorización en tres ámbitos diferenciados de las parcelas que ocupan las actuales naves abandonadas. De materializarse, el desarrollo no solo afectaría al espacio donde se produjo el último incendio, sino también a solares colindantes, incluido el que durante años funcionó como aparcamiento provisional. El planteamiento contempla así una regeneración integral de una de las áreas más degradadas de Ciudad Naranco.